Student Experience lanza un 50% de descuento en los planes de alimentación para el próximo curso en Granada

La residencia de estudiantes Student Experience, ubicada frente al Hospital del PTS de Granada, ha puesto en marcha una promoción especial coincidiendo con la semana del Corpus. Los estudiantes que formalicen su reserva durante estos días podrán beneficiarse de un descuento del 50% en los planes de alimentación para el curso académico 2026-2027.

La llegada de Student Experience a Granada cumple ya dos años. La residencia universitaria, que abrió sus puertas en mayo de 2024, se ha consolidado como una de las opciones de alojamiento para estudiantes más destacadas de la ciudad gracias a sus modernas instalaciones, su ubicación estratégica junto al Parque Tecnológico de la Salud (PTS) y una amplia oferta de servicios orientados al bienestar de los residentes.

Student Experience Granada | Student Experience

Con motivo de la celebración del Corpus Christi, la compañía ha decidido premiar a los futuros residentes con una campaña promocional limitada que permite acceder a un 50% de descuento en los planes de alimentación para el próximo curso.

Durante una entrevista radiofónica, Giuseppe Puglisi, responsable institucional y de relaciones públicas de Student Experience, explicó que esta iniciativa busca devolver parte del apoyo recibido por la comunidad granadina desde su llegada a la ciudad.

"Sabemos lo importante que es el Corpus para los granadinos y para toda la comunidad, así que hemos pensado hacer algo especial durante esta semana", señaló.

Residencia de estudiantes en Granada con descuentos durante el Corpus

La promoción estará disponible únicamente durante la semana del Corpus y se aplicará a aquellos estudiantes que formalicen su reserva en estas fechas para el curso académico 2026-2027.

Student Experience | Student Experience

La residencia cuenta con un total de 520 estudios privados y compartidos completamente amueblados y equipados, diseñados para ofrecer distintos niveles de confort según las necesidades de cada estudiante.

Además, Student Experience es residencia oficial vinculada a la Universidad de Granada, una condición que aporta un valor añadido para quienes buscan alojamiento universitario con servicios integrales.

¿Qué incluye el alojamiento en Student Experience?

Según explicó Giuseppe Puglisi, los estudiantes disponen de estudios completamente equipados desde el primer día. Las habitaciones cuentan con mobiliario, equipamiento para cocinar y todos los elementos necesarios para facilitar la adaptación al nuevo entorno académico.

"Cuando llegan no tienen que preocuparse por nada. Todo está preparado para que puedan instalarse y comenzar su experiencia universitaria con total comodidad", destacó.

La oferta incluye tanto estudios individuales como habitaciones dobles equipadas y acondicionadas para garantizar la máxima funcionalidad.

Student Experience Granada: ubicación privilegiada y servicios para estudiantes

Uno de los principales atractivos de la residencia es su ubicación frente al Hospital Universitario del PTS, en una de las zonas de mayor crecimiento de Granada.

Student Experience | Student Experience

Las instalaciones ofrecen además espacios deportivos y zonas comunes pensadas para favorecer la convivencia y el desarrollo personal de los residentes. Desde algunas de sus áreas exteriores es posible disfrutar de vistas panorámicas hacia Sierra Nevada, uno de los elementos más valorados por quienes ya residen en el complejo.

¿Cómo reservar plaza para el próximo curso?

Los interesados en acceder a la promoción del 50% en los planes de alimentación pueden realizar su reserva a través de la página web de Student Experience o solicitar información directamente a través de sus canales de atención al estudiante y las familias.

Desde la compañía recuerdan que la promoción es de carácter temporal y estará disponible únicamente durante la semana del Corpus, por lo que recomiendan a los futuros universitarios adelantar el proceso de reserva para asegurar su plaza y beneficiarse de las condiciones especiales.