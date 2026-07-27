Juan Antonio Mata: "Queremos que pertenecer a Amesgra sea cada vez más útil para el corredor de seguros"

Juan Antonio Mata acaba de asumir la presidencia de Amesgra con la intención de dar continuidad al trabajo realizado por la anterior junta directiva, a la que ha agradecido la labor desarrollada durante los últimos años. Asegura que ha encontrado "una asociación sana, respetada y con mucho prestigio" y fija como principal reto aumentar el valor que la organización aporta a los corredores de seguros. Para ello, apuesta por impulsar la formación práctica, favorecer las relaciones profesionales y generar nuevas oportunidades de negocio para sus asociados.

El nuevo presidente también destaca el perfil de la renovada junta directiva, integrada mayoritariamente por mujeres y formada por profesionales que gestionan sus propias corredurías. Mata subraya que la elección ha respondido al talento y al compromiso de sus integrantes, aunque considera que la composición refleja tanto el creciente liderazgo femenino en el sector como el relevo generacional que vive la asociación.

Otro de los pilares de esta nueva etapa será reforzar el vínculo de Amesgra con el tejido empresarial granadino a través de la Confederación Granadina de Empresarios. Mata defiende que el corredor de seguros debe ser visto no solo como un vendedor de pólizas, sino como un asesor de confianza para empresas y familias, capaz de ayudarles a gestionar sus riesgos y aportar valor a la economía provincial.

De cara a los próximos meses, Amesgra mantendrá algunas de sus principales iniciativas, como los Premios Doble AA y los encuentros "Debates y Viandas", al tiempo que seguirá estrechando la colaboración con las compañías aseguradoras. Según Mata, ese respaldo permitirá organizar actividades de mayor calidad y consolidar a la asociación como uno de los referentes del sector asegurador a nivel nacional.