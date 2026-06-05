Mariscal Delicatessen refuerza su vínculo con el Corpus de Granada y reivindica la tradición gastronómica de cinco generaciones

La Feria del Corpus de Granada no solo se vive entre casetas, atracciones y espectáculos taurinos. También se saborea alrededor de una mesa compartida, con productos que forman parte de la identidad gastronómica de la ciudad. En ese escenario, Mariscal Delicatessen vuelve a convertirse en uno de los protagonistas de estas fiestas, reafirmando su compromiso con las tradiciones granadinas y con una historia familiar que ya alcanza la quinta generación.

Durante el especial de Corpus realizado por Onda Cero Granada, Álvaro Cervilla, responsable de compras de la empresa, agradeció la confianza depositada por el grupo radiofónico y destacó la importancia de mantener una colaboración que va más allá de las fechas festivas.

"La feria está siendo muy animada y con muchísima gente, aunque este año el calor está siendo especialmente intenso", explicó Cervilla durante la entrevista.

Mariscal Delicatessen y el Corpus de Granada: una unión basada en la tradición

La empresa, especializada en productos gourmet cárnicos, jamones y embutidos, considera que comparte con el Corpus valores fundamentales como la tradición, la convivencia y el legado familiar.

Según explica Cervilla, la respuesta está en los sabores que acompañan a las familias generación tras generación. La firma mantiene recetas y procesos heredados de sus antepasados, combinando la tradición con la adaptación a los nuevos hábitos de consumo.

"Seguimos el mismo camino que recorrieron nuestros abuelos y bisabuelos, pero adaptándonos a los tiempos actuales para ofrecer más comodidad a nuestros clientes", señaló.

Uno de los ejemplos más representativos son las conocidas meriendas toreras, una tradición familiar que se ha convertido en una de las señas de identidad de la marca durante la temporada taurina del Corpus.

La historia se remonta a varias décadas atrás, cuando la madre de Álvaro Cervilla acudía a los toros junto a su abuelo. Aquellos encuentros familiares, acompañados de productos preparados para disfrutar durante las corridas, acabaron dando forma a una costumbre que hoy continúa vigente.

Las meriendas toreras con Mariscal Delicatessen, un clásico del Corpus de Granada

Las meriendas toreras de Mariscal Delicatessen se han convertido en una referencia para muchos aficionados que acuden a la plaza durante las fiestas.

Además de estas propuestas tradicionales, la empresa recomienda otros productos especialmente adecuados para los días de calor y reuniones familiares que caracterizan al Corpus.

Entre ellos destacan las tablas de jamón y embutidos para compartir como entrante, así como sus packs preparados para barbacoas, pensados para facilitar encuentros al aire libre entre amigos y familiares.

¿Cuándo estará disponible la carne de lidia en Mariscal Delicatessen?

La compañía ha confirmado que la carne de lidia estará disponible en sus establecimientos a partir del 5 de junio, coincidiendo con el inicio de las corridas de toros de la feria granadina.

Se trata de uno de los productos más esperados por muchos clientes y que forma parte de la oferta habitual de la firma desde hace años.

Cinco generaciones manteniendo la esencia de Mariscal Delicatessen

Uno de los aspectos que diferencian a la empresa es su fuerte arraigo familiar. Álvaro Cervilla representa ya la quinta generación de una saga dedicada al sector cárnico.

Ese legado sigue presente en elaboraciones como su conocida hamburguesa de cordero, una receta que continúa preparándose siguiendo las indicaciones y especias recogidas por sus bisabuelos.

La filosofía de la empresa pasa por conservar la esencia artesanal que ha caracterizado a la familia durante décadas, manteniendo la calidad como principal seña de identidad.

Actualmente, Mariscal Delicatessen cuenta con establecimientos en Carrera de la Virgen, Avenida de la Constitución y Plaza Menorca, donde los clientes pueden adquirir sus productos o degustarlos directamente en sus espacios de restauración.

Con su presencia en el Corpus de Granada, la firma vuelve a poner en valor la gastronomía local, la tradición familiar y la importancia de mantener vivas aquellas costumbres que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.