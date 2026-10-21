¿Cómo solucionar el problema de la vivienda? Las propuestas de la decana de los Economistas de Granada

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España, especialmente para los jóvenes, que cada vez encuentran más dificultades para independizarse pese a tener un empleo. Así lo ha señalado Silvia Membrive, decana del Colegio Profesional de Economistas de Granada, durante una entrevista en el programa Más de Uno, de Onda Cero, con Juan Andrés Rejón, en el espacio dedicado a Cámara Granada y la Confederación de Empresarios.

«Tener un trabajo hoy en día tampoco garantiza ni siquiera tener una casa», ha advertido Membrive, quien considera que esta situación constituye una señal de alarma en una economía avanzada. La economista ha apuntado al desequilibrio entre la oferta y la demanda como una de las principales causas de la escalada de precios y ha defendido que la solución pasa por aumentar el número de viviendas disponibles, en lugar de limitar los precios.

Durante la conversación, la decana ha puesto el foco en las dificultades que afrontan los jóvenes para acceder tanto al alquiler como a la compra de una vivienda, y ha planteado distintas medidas fiscales y administrativas para facilitar la emancipación.

La falta de vivienda asequible tiene consecuencias que van mucho más allá del mercado inmobiliario. Según ha explicado Membrive, menos del 15 % de los menores de 30 años está emancipado de su hogar familiar, mientras que alquilar una vivienda individual puede obligar a destinar prácticamente todo el sueldo a pagar la renta.

Una situación que, a su juicio, dificulta los proyectos personales, retrasa la formación de familias y contribuye al descenso de la natalidad. También puede favorecer la salida de talento formado en España hacia otros países, donde los jóvenes encuentran mejores oportunidades para desarrollar su vida profesional.

Para la decana de los Economistas de Granada, el problema no puede abordarse como una dificultad individual de quienes no consiguen independizarse, sino como una cuestión estructural que requiere una respuesta de las administraciones públicas.

Recuperar las deducciones fiscales para comprar una vivienda

Entre las propuestas planteadas por Silvia Membrive figura la recuperación de una deducción en el IRPF por la adquisición de vivienda habitual, una medida que estuvo vigente para determinadas compras antes de su supresión con carácter general a partir de 2013.

La economista ha recordado que aquella deducción permitía desgravar el 15 % de determinadas cantidades destinadas a la adquisición de la vivienda, con una base máxima anual de 9.040 euros. A su juicio, recuperar un incentivo de este tipo podría ayudar a los compradores y dinamizar el mercado inmobiliario.

Membrive sostiene que facilitar las operaciones de compraventa también genera actividad económica y puede traducirse en mayores ingresos para las administraciones a través de impuestos vinculados a las transacciones y al patrimonio.

Incentivos para los propietarios y más seguridad jurídica en el alquiler

«Si nosotros queremos más pisos de alquiler a precios razonables, el propietario tiene que sentir que alquilar compensa», ha defendido Membrive. En su opinión, las bonificaciones en el IRPF deben ser claras y mantener una estabilidad suficiente para generar confianza.

La decana considera que la incertidumbre y las condiciones que los propietarios perciben como difíciles de asumir pueden llevar a retirar viviendas del mercado, reduciendo todavía más la oferta disponible.

También ha defendido que las situaciones de vulnerabilidad de los inquilinos deben abordarse como un problema de Estado, con soluciones y garantías públicas, en lugar de trasladar toda la responsabilidad a los propietarios particulares.

Construir más viviendas y agilizar las licencias

Más allá de los impuestos, Membrive ha insistido en que la crisis de la vivienda requiere actuar sobre las causas estructurales del problema. Para ello, considera imprescindible aumentar la construcción de viviendas, agilizar las licencias urbanísticas y ampliar la disponibilidad de suelo.

La economista apuesta por reforzar la colaboración entre las administraciones y el sector privado para impulsar nuevos proyectos residenciales y conseguir que el mercado disponga de suficientes inmuebles para atender la demanda.

A su juicio, las medidas fiscales pueden ayudar, pero no serán suficientes si no se incrementa la oferta. Por eso, defiende una estrategia que combine incentivos económicos, seguridad jurídica y una mayor capacidad para construir viviendas.

Avales para que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca

Membrive también ha puesto el foco en las dificultades para reunir el dinero necesario para comprar una vivienda. Ha explicado que las entidades financieras suelen conceder hipotecas por un porcentaje del valor de tasación o de compraventa, lo que obliga al comprador a disponer de ahorros para cubrir la parte restante y los gastos asociados a la operación.

La decana ha planteado la posibilidad de reforzar los avales públicos para cubrir parte de la entrada y facilitar el acceso a una primera vivienda, especialmente en aquellos casos en los que los jóvenes tienen ingresos suficientes para afrontar una cuota hipotecaria, pero no consiguen ahorrar mientras pagan un alquiler.

Como ejemplo, ha señalado que una persona que destina 800 euros mensuales al alquiler podría estar en condiciones de asumir una cantidad similar para pagar una hipoteca. Sin embargo, la dificultad para reunir el ahorro inicial puede impedirle dar ese paso.

Membrive ha matizado que no defiende ayudas indiscriminadas, sino instrumentos que permitan a quienes tienen capacidad económica acceder a su primera vivienda sin que la falta de ahorros se convierta en una barrera insalvable.