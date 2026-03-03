La UCA celebra en Navantia San Fernando la clausura del primer Máster de Ingeniería Naval de Defensa

El centro de excelencia Navantia COEX Naval Systems ha sido este lunes el escenario de la clausura del I Máster de Formación Permanente en Ingeniería Naval de Defensa para Buques de Superficie impartido por la Universidad de Cádiz en colaboración con Navantia. El acto ha reunido a los primeros alumnos de este máster junto a las máximas autoridades académicas, militares y empresariales, reafirmando el éxito de la colaboración estratégica entre la industria y la universidad.

La ceremonia contó con la participación del rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell Serrano; el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales de Andalucía, José Francisco Allona Almagro; y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, quien participó en la entrega de obsequios a los alumnos.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, clausuró esta primera edición del máster, en la que se han graduado once alumnos. Asimismo, asistieron los directores de Navantia en la Bahía de Cádiz, Alberto Cervantes (Corbetas y BAM), Antonio Domínguez Abecia (Reparaciones Bahía de Cádiz) y Sofía Honrubia (Sistemas).

La Armada estuvo representada por el Almirante José Enrique Delgado Roig (ALFLOT), el Vicealmirante Fernando Poole Quintana (Alto Jefe de la Base Naval de La Carraca), y el director del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), CN Francisco Díaz.