El Teatro Pedro Muñoz Seca abre el 22 y 23 de octubre la renovación de abonos para otoño

El Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María abre este jueves 22 y viernes 23 de octubre el plazo de renovación de abonos para la temporada de otoño de 2026. Los abonados podrán realizar el trámite en la taquilla del teatro, situado en la Plaza del Polvorista, en horario de 18:00 a 20:00 horas.

Por su parte, quienes deseen adquirir un abono por primera vez podrán hacerlo entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre a través de la plataforma sacatuentrada.es.

Tres grandes producciones teatrales

El abono incluye tres representaciones destacadas del panorama teatral nacional. La primera será Poeta perdido en Nueva York, el 6 de noviembre, una adaptación escrita, dirigida e interpretada por el actor portuense Jesús Torres, reconocida en los Premios MAX.

El 13 de noviembre llegará Camino a La Meca, protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, una obra que reflexiona sobre la libertad individual y el derecho a decidir cómo vivir.

La tercera representación será Casting Lear, el 11 de diciembre. La propuesta de Andrea Jiménez, galardonada con los Premios MAX 2025 al Mejor Espectáculo y a la Mejor Obra Teatral, ofrece una revisión contemporánea del clásico El rey Lear, de Shakespeare.

Los abonos tienen un precio de entre 28 y 40 euros, dependiendo de la ubicación elegida, y permiten ahorrar un 20 % respecto a la compra de entradas individuales.

Flamenco, jazz y espectáculos familiares completan la programación

La temporada de otoño también incluye propuestas de flamenco, danza, música y teatro familiar. Entre ellas destaca Desde el origen, del bailaor y coreógrafo Jaime Cala, que se estrenará el 7 de noviembre con la participación de artistas portuenses como El Wilo, Selu Torres y las hermanas Aroa y Nazaret Cala.

El 30 de octubre se representará Nanai Pulsar, de Anita Brandolini, mientras que el 4 de diciembre será el turno de Bazz Chamber, una propuesta que combina jazz y música clásica.

La programación musical se completará con los conciertos de Santa Cecilia y Navidad de la Banda Maestro Dueñas, además de las zambombas flamencas de la Peña El Nitri y Jesule del Puerto.

¿Cuándo salen a la venta las entradas individuales?

Las entradas individuales para todos los espectáculos se pondrán a la venta el martes 27 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, en la taquilla del Teatro Municipal. Ese mismo día, a partir de las 20:00 horas, también estarán disponibles por internet.

La Concejalía de Cultura recuerda que las funciones comenzarán a las 20:00 horas, salvo las programadas los domingos, que serán a las 12:30 horas.

El pago de las entradas deberá realizarse exclusivamente con tarjeta bancaria, ya que no se admitirá efectivo.