San Fernando adjudica la construcción de 132 viviendas protegidas

El Ayuntamiento de San Fernando, a través de la empresa municipal HEMSA, ha adjudicado las obras del Residencial La Marina, una promoción de 132 viviendas protegidas en régimen de venta que se levantará en la confluencia de Ronda del Estero y la avenida de La Marina. El contrato asciende a 18,6 millones de euros, IVA incluido, y contempla un plazo máximo de ejecución de 24 meses. El nuevo residencial contará también con 94 plazas de garaje y 47 trasteros, junto a la promoción de viviendas de alquiler público recientemente finalizada en este mismo entorno.

Las viviendas tendrán superficies construidas de entre 51 y 94 metros cuadrados, con precios que oscilarán entre los 78.891 y los 144.904 euros, más IVA. En concreto, se construirán ocho viviendas de un dormitorio, 23 de dos dormitorios y 101 de tres dormitorios. Según el Ayuntamiento, estos precios representan un ahorro aproximado del 40% respecto a inmuebles equivalentes del mercado libre, gracias a la aportación gratuita del suelo municipal, la reducción del impuesto de construcciones y la gestión directa de HEMSA. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha defendido la necesidad de mantener una política de vivienda con proyectos que respondan a las dificultades de acceso a un hogar, especialmente entre los jóvenes.

El Ayuntamiento prevé comenzar durante este mes de octubre el llamamiento a las personas interesadas en adquirir estas viviendas, cuya selección se realizará a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, conforme a los criterios de antigüedad y los requisitos establecidos. El proyecto contempla seis edificios distribuidos en dos grandes bloques residenciales, con patio interior, plaza ajardinada y espacios comunes. Las viviendas incorporarán medidas de eficiencia energética como aerotermia, instalación fotovoltaica comunitaria, ventanas con aislamiento termoacústico y preinstalación de aire acondicionado.

Esta actuación forma parte de la estrategia municipal para ampliar la oferta de vivienda protegida en San Fernando, que incluye las 81 viviendas de Ronda del Estero ya finalizadas, las 216 previstas en Residencial Hércules y otras 71 proyectadas en los antiguos terrenos de Defensa. En conjunto, estas promociones suman alrededor de 500 viviendas entre proyectos terminados y previstos. Con la adjudicación de Residencial La Marina, el Consistorio avanza en una nueva promoción destinada a facilitar el acceso a la compra de vivienda a precios inferiores a los del mercado libre.