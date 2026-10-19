María Sánchez, candidata de Adelante Andalucía al 29-N: "La vivienda tiene que dejar de ser un bien de mercado"

María Sánchez, cabeza de lista de Adelante Andalucía por Cádiz para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha defendido la renovación política de su formación en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, de Onda Cero, con Jaime Álvarez. La candidata ha explicado que asume esta responsabilidad por decisión de la militancia y ha reivindicado la necesidad de incorporar nuevos perfiles a la política. «Cuando tú quieres representar a la clase trabajadora no puedes dejar de ser clase trabajadora», ha señalado.

Sánchez ha reconocido que la falta de renovación puede ser uno de los problemas de las formaciones de izquierdas y ha apostado por recuperar a los votantes desencantados y combatir la abstención. Sobre las diferencias entre los distintos partidos de este espacio político, ha asegurado que Adelante Andalucía no pretende participar en esas disputas y que centrará su discurso en la defensa de los servicios públicos, la vivienda y los derechos de los trabajadores.

La candidata, vinculada profesionalmente a la industria del metal y al movimiento por el derecho a la vivienda en Cádiz, ha situado el acceso a una casa entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Durante la entrevista ha cuestionado el tratamiento fiscal de los pisos turísticos y la presencia de fondos de inversión en el mercado inmobiliario. Para Sánchez, es necesario impulsar medidas que antepongan el uso residencial de las viviendas a su rentabilidad económica.

En este sentido, María Sánchez también se ha mostrado crítica con el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno, al que considera insuficiente para resolver el problema estructural del acceso a una casa. La candidata ha insistido en que la vivienda debe entenderse como un derecho y no como un producto de mercado. Un planteamiento que Adelante Andalucía pretende situar entre sus prioridades de cara a la próxima cita electoral.