Entrevista en Más de Uno

El PP pedirá en la Diputación de Cádiz la reactivación del OCON-SUR para reforzar la lucha contra el narcotráfico

El vicepresidente de la Diputación y portavoz del Grupo Popular, Juancho Ortiz, reclama al Gobierno central más medios para la Guardia Civil y advierte de la expansión del narcotráfico y el petaqueo por el litoral gaditano.

Jaime Álvarez

Cádiz |

Juancho Ortiz

El Partido Popular llevará al próximo pleno de la Diputación de Cádiz una propuesta para reclamar al Gobierno de España la reactivación del OCON-SUR, la unidad especializada de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico que fue desmantelada en 2022.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de la institución provincial y portavoz del Grupo Popular, Juancho Ortiz, en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez, en la que ha advertido del avance de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y de la extensión del petaqueo a distintos puntos de la provincia.

Ortiz ha defendido la eficacia del OCON-SUR durante sus cuatro años de funcionamiento y ha recordado que, según los datos aportados por el dirigente popular, esta unidad realizó 22.000 operaciones, practicó más de 12.000 detenciones e intervino más de 1.400 toneladas de droga, además de decomisar bienes por valor de 300 millones de euros.

El portavoz popular ha insistido en que la lucha contra el narcotráfico ya no afecta exclusivamente al Campo de Gibraltar, sino que se extiende a otros municipios del litoral gaditano. En este sentido, ha reclamado más efectivos, recursos materiales y tecnológicos para la Guardia Civil, así como la declaración de zona de especial singularidad para los territorios afectados.

Durante la entrevista, Ortiz también ha criticado la falta de respuesta del Gobierno central a la petición formulada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para recuperar esta unidad especializada. «No podemos normalizar el narcotráfico», ha señalado, al tiempo que ha exigido al Ministerio del Interior una respuesta integral frente a las organizaciones criminales.

El dirigente popular también se ha referido a las inversiones de la Diputación en la red provincial de carreteras tras los episodios de lluvias e inundaciones. Según ha explicado, la institución ha destinado más de 24 millones de euros a estas actuaciones durante el presente año.

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