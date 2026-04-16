Las tareas de Chiclana para la Junta de Andalucía 'post 17M': salud, educación e infraestructuras

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del tejido económico y social de Chiclana para presentar el Plan de Inversiones Prioritarias para el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía en Chiclana. Un documento estratégico dirigido a los partidos políticos que se presentarán a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Durante el encuentro que se ha celebrado este mediodía en Alcaldía, José María Román ha recordado que “Chiclana se ha consolidado como uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico y económico de la provincia de Cádiz, alcanzando los 93.400 habitantes en 2026, lo que supone un crecimiento de más del 9 por ciento en la última década”. “Sin embargo, representa déficits en infraestructuras dependientes de la Junta de Andalucía, entre ellas, las relacionadas con la Educación, la Sanidad, carreteras, servicios judiciales, recursos hidráulicos y vivienda”, ha recalcado.

De esta forma, entre las acciones prioritarias que deben ejecutarse de manera inmediata se encuentran, en materia educativa y sanitaria, el centro de salud de La Cucarela, el abono de la deuda al Ayuntamiento por la compra del centro de salud de Los Gallos, la financiación íntegra del servicio de Ayuda a Domicilio, un nuevo instituto de Secundaria en la zona de la playa, las mejoras en los CEIP Alameda, Al Ándalus, Atlántida y Serafina Andrades, la implantación de una Escuela de Hostelería.

Por otro lado, en infraestructuras viarias y movilidad, es fundamental la ejecución inmediata del primer tramo de la Ronda Oeste, la redacción del proyecto del nuevo puente sobre el río Iro para esta carretera de circunvalación, la carretera de Los Barrancos y desarrollo del nuevo suelo industrial de Miralrío.

En cuanto a infraestructuras hidráulicas y sostenibilidad, el Ayuntamiento reclamará la construcción de dos nuevas depuradoras, el aprovechamiento de aguas regeneradas, la ejecución de los sistemas generales en El Marquesado y Pago del Humo y medidas contra inundaciones según el estudio de la propia Junta de Andalucía.

Finalmente, en cuanto a servicios públicos, equipamientos y vivienda, es fundamental la ampliación de los Juzgados de Chiclana y la colaboración institucional para facilitar la financiación de un Plan de Vivienda Social a desarrollar en los suelos municipal del POU.

“Chiclana se encuentra en un momento decisivo de su evolución como ciudad, con un crecimiento importante poblacional, por lo que este Plan de Inversiones no responde únicamente a necesidades locales, sino a la consolidación de uno de los principales polos de desarrollo económico de la provincia de Cádiz y a una de las poblaciones con más futuro”, expresa el alcalde, quien confía en que “el nuevo Gobierno andaluz resultante de las elecciones del 17 de mayo atienda las necesidades de Chiclana y de sus vecinos y vecinas”. “Se trata, por tanto, de una petición de la Ciudad a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones para que Chiclana aparezca con la prioridad que se merece en la agenda del nuevo Gobierno andaluz”, ha incidido.