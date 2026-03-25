Los presupuestos de Puerto Real reciben el visto bueno de Hacienda "con algunas condiciones"

Los presupuestos de Puerto Real ya tienen el visto bueno de Hacienda salvo algunas condiciones puestas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como la aprobación de las cuentas generales del consistorio. Así lo ha explicado la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz donde ha explicado que queda poco para que se lleven al pleno para su aprobación. No se atreve a poner fecha pero espera que se puedan presentar antes del verano.

Desde el inicio de la legislatura el gobierno local no ha sacado nuevas cuentas pero sí ha realizado modificaciones presupuestarias para poder realizar nuevas inversiones en la vía pública y en la limpieza. El gobierno local espera con estas cuentas comenzar a plasmar su proyecto de ciudad en unos presupuestos en firme con los que poder por ejemplo afrontar la reformulación de la empresa GEN que cada vez se convierte más en una empresa 'hub'. Precisamente una de las propuestas que se llevan por parte del gobierno en el pleno ordinario de este jueves es la asunción por parte de GEN de las escuelas públicas 'El Cigarrón' y 'Triqui-Traque'.

La alcaldesa Aurora Salvador ha dicho que la licitación de las mismas es 'inviable' y ha apostado por el servicio público para estas escuelas que asumen como una herramienta para facilitar la conciliación de las familias que lo necesiten.