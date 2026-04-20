En Cádiz

Las playas de Cádiz contarán un aporte de 40.000 metros cúbicos de arena para este verano

Teruel ha destacado que a partir de la próxima semana comenzará a llegar maquinaria que se sumará a la que el Ayuntamiento ya está utilizando para la nivelación de la arena

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Las playas de Cádiz en una foto de archivo
Las playas de Cádiz en una foto de archivo | Ayuntamiento de Cádiz

El teniente de alcalde delegado de Playas, José Carlos Teruel, ha señalado que las playas de la Victoria y Santa María contarán con un aporte, por parte de la Demarcación de Costas, de 40.000 metros cúbicos de arena para este verano que paliarán los efectos de los temporales de este invierno.

Este aporte de arena se llevará a cabo aproximadamente a mediados del mes de mayo. Teruel ha explicado que la Demarcación de Costas invertirá 600.000 euros en la mejora de las playas gaditanas, “que viene a sumar todo el trabajo que se está realizando por parte del Ayuntamiento gaditano”.

Asimismo, el responsable municipal de Playas ha asegurado que la próxima semana llegará maquinaria que se añadirá a la que ya está utilizando el Ayuntamiento desde hace semanas para nivelar la arena de las playas con el objetivo de dejarla en las mejores condiciones de cara al inicio del verano.

Teruel recuerda que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado Domingo de Ramos la pretemporada de playas, que se prolongará hasta el próximo 31 de mayo. Esta pretemporada se han ampliado los servicios y por primera vez se ha incorporado el servicio de socorrismo en la playa Santa María del Mar en Semana Santa. También se pudieron en marcha los servicios en las playas de La Caleta y en la playa Victoria (módulo central). Los horarios serán de 12 a 17 horas de lunes a viernes y de 12 a 18 horas los sábados y los domingos.

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