La playa de La Barrosa recibirá un nuevo aporte de arena antes del verano

Con motivo del tren de borrascas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha determinado que la playa de La Barrosa está incluida en el listado de playas afectadas y en ella se llevarán a cabo actuaciones correspondientes a la realimentación y compensación de la masa de arena. Así lo ha anunciado la primera teniente de alcalde y delegada municipal de Playas, Ana González.

La edil ha explicado que la Demarcación de Costas aprobó un plan de emergencias en las costas de la provincia de Cádiz para paliar los temporales de los pasados meses. “Nuestras playas no se han visto tan afectadas como otras del litoral, pero han considerado que es importante actuar en La Barrosa y por ello estamos agradecidos”, ha señalado.

Ana González ha reseñado que La Barrosa aún no tiene el perfil de verano y la pérdida de arena del invierno no ha sido excesiva. Pese a ello, “las masas de arena no están reconfiguradas como deben, la dinámica del litoral es la que manda, y por eso hay que realizar operaciones de compensación y de aporte de arena”.

Por otra parte, la delegada de Playas ha anunciado el Ayuntamiento se presentará al Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España la documentación necesaria para acceder a unas ayudas, con el objetivo de poder recuperar la inversión que la Delegación Municipal de Playas hizo de urgencia en las playas del municipio.

“Con el tren de borrascas, tuvimos que realizar labores de urgencia en módulos, pailas, mobiliario urbano y más infraestructuras con el objetivo de que los chiclaneros y chiclaneras y todas las personas que nos visitan pudieran tener la playa en las mejores condiciones cuanto antes. Ahora tenemos la posibilidad de recuperar esta inversión por las ayudas puestas en machar por el Gobierno de España y vamos a realizar los trámites necesarios para poder acceder a ellas”, ha informado Ana González, destacando que la inversión de la Delegación de Playas ascendió a 210.000 euros.