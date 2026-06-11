El pintor gaditano Pepe Baena será el autor del cartel anunciador del Carnaval de Cádiz 2027. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a la teniente de alcalde delegada de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, en presencia del propio autor, en un acto celebrado en los Depósitos de Tabaco.

El alcalde de Cádiz ha mostrado su agradecimiento al autor por aceptar este encargo “porque sabemos que es una responsabilidad, por eso le agradezco especialmente que haya aceptado elaborar un cartel que queremos que cuando lo miremos, veamos en él a Pepe Baena, porque él siempre recoge en sus cuadros la esencia, y queremos eso para el cartel del Carnaval”.

Beatriz Gandullo ha asegurado que “Pepe Baena es un artista gaditano con un sello propio inconfundible, capaz de captar la esencia de esta ciudad como pocos. y, sobre todo, se reconoce a Cádiz en cada una de sus obras”.

Por su parte, Pepe Baena ha agradecido esta confianza depositada por el Ayuntamiento de Cádiz. “Va a ser un cartel muy diferente al del año pasado y voy a intentar que el que lo vea, vea un Pepe Baena pero que también vea el Carnaval de Cádiz”, ha explicado el autor.

Trayectoria de Pepe Baena Nieto (Cádiz, 1979)

Su trabajo se centra en la pintura figurativa contemporánea, abordando escenas cotidianas, retratos y bodegones vinculados a su entorno cercano. Familia, amigos y lugares habituales se convierten en motivo pictórico a través de una mirada directa, sin artificio, donde el gesto y la materia tienen un papel fundamental.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en España y Europa, y ha sido reconocido en distintos certámenes nacionales, entre ellos el Premio de Pintura Antonio López Ciudad de Tomelloso. Su obra forma parte de colecciones públicas e institucionales.

Entre otros trabajos, destaca la elaboración de la portada y los encartes del disco ‘El tiempo no es oro’ de Antonio Orozco o su participación en la campaña ‘Patrimonio’ de una conocida marca de cerveza.