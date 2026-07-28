Óscar Torres asegura que Bruno García ha “tirado la toalla” con la limpieza de Cádiz

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha confirmado en Onda Cero que se presentará al proceso de primarias para optar a encabezar la candidatura socialista a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027.

En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, Torres ha explicado que el PSOE organizará durante septiembre este proceso interno en el conjunto de España. El dirigente socialista espera contar nuevamente con el respaldo de la militancia gaditana, después de haber concurrido también a las primarias celebradas antes de las elecciones municipales de 2023.

“Me presentaré a esas primarias y espero tener la confianza de mis compañeros y compañeras para ser el candidato de nuestro partido”, ha señalado. Torres ha defendido este sistema como el espacio en el que deben confrontarse los distintos proyectos y modelos de ciudad y ha animado a cualquier compañero que quiera participar a presentar su candidatura.

El PSOE pide garantías sobre la ejecución del nuevo Pabellón Portillo

Durante la entrevista, el portavoz socialista también ha valorado el inicio de las obras del nuevo Pabellón Fernando Portillo, un proyecto con una inversión cercana a los 19 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 30 meses. Torres ha mostrado su deseo de que la actuación se ejecute según el calendario anunciado, aunque ha recordado que el Partido Popular ya colocó una primera piedra en estos terrenos en 2008, después de demoler las antiguas instalaciones deportivas.

El portavoz ha expresado igualmente sus dudas por los precedentes de otras infraestructuras anunciadas en Cádiz. En este sentido, ha citado la primera piedra de la Ciudad de la Justicia, colocada en diciembre de 2025, y ha lamentado que siete meses después no se hayan apreciado avances visibles. Para el PSOE, el acto celebrado en el Portillo responde a una estrategia de “autobombo” del Gobierno municipal. Torres considera que el PP no saldará su deuda con la ciudad y con el tejido deportivo gaditano hasta que el nuevo pabellón esté terminado y en funcionamiento.

Críticas al estado de los servicios públicos de Cádiz

De cara al Debate sobre el Estado de la Ciudad, Óscar Torres ha dibujado una situación muy negativa de la gestión municipal. Según el portavoz socialista, los vecinos trasladan problemas relacionados con la limpieza, el transporte urbano, el mantenimiento, el arbolado y el alumbrado público. Torres ha acusado al alcalde, Bruno García, de recurrir a nuevos anuncios, fotografías e infografías mientras permanece paralizada la gestión cotidiana de la ciudad. El PSOE llevará estas críticas al pleno para confrontar el balance del Gobierno local con la percepción que, según sostiene, existe en los barrios y las asociaciones de Cádiz.

Una de sus críticas más duras se ha dirigido al servicio de limpieza. El portavoz considera que Cádiz está “más sucia de lo que ha estado nunca” y ha acusado al alcalde de haber “tirado la toalla” al no plantear nuevas medidas para afrontar el problema.

Torres cree que no llegarán nuevos autobuses antes de 2027

El portavoz socialista también se ha referido al nuevo contrato del transporte urbano de Cádiz, cuyo proceso de licitación comenzará después de más de tres décadas con el mismo servicio. Torres considera que el actual servicio de autobuses es “vergonzoso”, pese a que lo utilizan más de 12 millones de pasajeros cada año. Además, ha acusado al PP de haber tardado más de tres años en iniciar la licitación de un contrato cuyo valor económico rondará los 170 millones de euros.

El PSOE advierte de que se trata de un procedimiento administrativo largo y sostiene que los primeros vehículos del nuevo contrato no llegarán antes de las elecciones municipales. “Llegará mayo de 2027 y no habrá llegado ni un solo autobús nuevo”, ha pronosticado Torres.

Vivienda, transporte y ocio para evitar la marcha de los jóvenes

Óscar Torres ha situado el acceso a la vivienda como el principal obstáculo para que los jóvenes permanezcan en Cádiz. Según ha explicado, la falta de opciones habitacionales obliga a muchas personas a trasladarse a otros municipios de la Bahía o incluso a otras provincias. El portavoz también ha reclamado una oferta cultural y de ocio estable durante todo el año, más allá de la programación extraordinaria del verano. A su juicio, Cádiz necesita recuperar espacios destinados a la convivencia y al ocio juvenil, entre ellos la Punta de San Felipe.

Torres ha defendido además una mejor conexión mediante transporte público entre los municipios de la Bahía de Cádiz, que permita desplazamientos nocturnos rápidos y seguros hacia las actividades culturales, musicales y de ocio organizadas en Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María o Rota.