Los nuevos contratos de mantenimiento urbano y asfaltado de El Puerto: récord de inversión para "una mejor calidad de vida"

El Puerto ha renovado el contrato de servicio de mantenimiento urbano y calas en las vías públicas, así como del mantenimiento de los viales asfaltados de la ciudad. El importe total asciende a 12.750.000 euros en cinco años; una cifra récord en la contabilidad municipal que lo convierte en un contrato estrella.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha destacado que, dentro de este contrato, se incrementa un 60 % el presupuesto destinado al mantenimiento general, reforzando así la conservación y mejora de los servicios e instalaciones municipales. Esta mayor inversión permitirá no sólo continuar mejorando progresivamente calles, aceras, plazas, barriadas, barrios y urbanizaciones de toda la ciudad, atendiendo las numerosas necesidades de conservación y mejora de la infraestructura viaria, sino hacerlo con mayor eficacia y rapidez; cumpliendo así el compromiso adquirido con los vecinos y vecinas de El Puerto. Firmes y Carreteras será la empresa que se encargue a partir de ahora de esta parte del Lote de Mantenimiento Urbano general, tras haber ganado la adjudicación.

Además, la partida destinada al asfaltado (Lote 2, adjudicado a Eiffage) se multiplica por 2,5, reforzando la apuesta del Ayuntamiento por el cuidado integral de la ciudad. La duración inicial del contrato para ambos lotes será de tres años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de dos años adicionales. “El arreglo de la ciudad es imprescindible para garantizar la seguridad y la ausencia de riesgos en los viales y espacios públicos. Es una necesidad inaplazable y de interés público”, ha señalado el alcalde, quien ha subrayado que el objetivo no solo es continuar mejorando todos los espacios de la ciudad, sino hacerlo ahora a un ritmo mayor gracias a un contrato que tiene en cuenta la situación actual para responder a las necesidades reales de El Puerto.

El nuevo contrato presenta varias novedades importantes. En primer lugar, se ha simplificado la gestión administrativa al pasar de tres a dos lotes, lo que facilita su gestión, su contratación y su inspección, mejorando las prestaciones. Asimismo, se ha actualizado y ampliado el número de unidades de actuación, incluyendo más de 1.000 unidades y añadiendo elementos que antes no estaban contemplados, como cerramientos, barandillas, distintos tipos de pavimento o muros, para poder dar respuesta a reivindicaciones que hasta ahora no estaban incluidas y que anteriormente había que solucionar de forma extraordinaria, con lo que eso supone en la Administración de ralentización del proceso.