La Junta destina en Cádiz 5,2 millones para transformar los contratos parciales a jornada completa de trabajadores mayores de 30 años

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes la convocatoria, para el año 2026, de las subvenciones destinadas a la conversión de contratos indefinidos ordinarios de jornada parcial a jornada completa por parte de personas trabajadoras autónomas y pymes (https://lajunta.es/6dlgt).

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha anunciado que, “a través de esta convocatoria, se destinan a esta línea, la 3 del programa Emplea-T, un total de 40 millones de euros para la transformación de unos 5.000 contratos en el conjunto de Andalucía, de los que 5,2 millones de euros se han presupuestado para la provincia gaditana”.

Según Sánchez, el Programa Emplea-T “tiene el objetivo de fomentar el empleo y la competitividad empresarial, implementando actuaciones que faciliten la mejora de la empleabilidad y favorezcan la inserción laboral, con especial atención a colectivos vulnerables, por tener estos mayor dificultad para acceder al mercado laboral”, ha destacado.