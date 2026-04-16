Juan Cornejo (PSOE): "Si la sanidad está mal en Cádiz, en las zonas rurales la situación es crítica"

El secretario de Organización del PSOE en Cádiz y número uno del grupo socialista en la provincia para las elecciones del próximo 17 de mayo, Juan Cornejo, ha manifestado que el PSOE es un partido democrático y una vez aprobada las candidaturas de manera unánime, están centrados en defender los intereses de los vecinos y vecinas de la provincia.

“La militancia debe estar orgullosa de tener un partido que defiende los servicios públicos y que defiende que todas las personas, independientemente del dinero que tengan, tragan la misma calidad de vida". Se ha centrado en los problemas con los que se enfrenta cada día el mundo rural. Dice Cornejo que desde su partido están trasladando que si la sanidad, la educación, o las infraestructuras están mal en Andalucía y la provincia de Cádiz, en el mundo rural se agrava mucho más.

En relación a las infraestructuras ha lamentado que hay carreteras en la sierra cortadas desde hace casi tres meses y la Junta no hace nada por solucionarlo. Ha hecho hincapié en la A-381, manifestando que hay tramos en los que parece un carril de arena. En el ámbito sanitario, según sus palabras “el desmantelamiento de la sanidad en los pueblos y en las ciudades es un hecho real y lo que se quiere es favorecer a la privada, donde ellos tienen intereses personales”

En cuanto a la construcción del nuevo hospital de Cádiz, según el criterio de Cornejo, es una infraestructura que no va a llegar a ser una realidad por parte del Partido Popular, pues ya lo prometió Juanma Moreno en 2018 y en 2022. “La ciudad de Cádiz merece un nuevo hospital de referencia en la ciudad de Cádiz, y lo hará María Jesús Montero de la mano del PSOE”. Cornejo también ha hablado de vivienda, el partido socialista se compromete a la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía extrapolando el modelo de Dos Hermanas o San Fernando, localidades que ha puesto como ejemplo de construcción de vivienda pública de un gobierno socialista.

Dice tener claro que la vivienda es un problema y el competente es la comunidad autónoma y asegura tener un plan de vivienda para favorecer a la ciudadanía.