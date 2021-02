Jerez, Rota y Arcos reabren mañana su comercio no esencial

LEER MÁS Chiclana supera la tasa de mil casos de coronavirus por cada cien mil habitantes

Jerez, Arcos y Rota reabrirán a partir de mañana el negocio no esencial tras conseguir rebajar la tasa de incidencia en estos municipios a menos de mil casos por cada cien mil habitantes, el límite marcado por la Junta de Andalucía para las restricciones que afectan directamente a la actividad económica. No serán los únicos: Chipiona, Prado del Rey y Villamartín también podrán dar un paso atrás y reactivar en parte la actividad económica en sus municipios. Por contra, Chiclana y Puerto Serrano deberán cerrar mañana los negocios considerados no esenciales por la Junta de Andalucía.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y el alcalde de Rota, Javier Ruiz, fueron los primeros en reaccionar a través de sus redes sociales. Sánchez se ha felicitado por este avance pero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. "Seguiremos cerrados perimetralmente como ciudad, es decir, no se puede salir ni entrar de Jerez", ha defendido la alcaldesa jerezana. En iguales términos se ha manifestado Ruiz Arana que ha puesto en valor el comportamiento y esfuerzo de todo el pueblo de Rota, que ha sido imprescindible para revertir las cifras y bajar la tasa de incidencia de la COVID. "No podemos bajar la guardia", reitera Arana, que ha pedido a la Junta de Andalucía un plan de rescate del comercio de cercanía para poder subsistir a las distintas restricciones y cierres sobrevenidos por la pandemia.