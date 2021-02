Chiclana supera la tasa de mil casos de coronavirus por cada cien mil habitantes

Chiclana de la Frontera cerrará este miércoles sus negocios no esenciales al superar la tasa de mil casos por cada cien mil habitantes que decreta la Junta de Andalucía para aplicar nuevos grados de restricciones por el coronavirus. También la localidad de Puerto Serrano estará en la lista de municipios que amanecerán este miércoles con estas limitaciones. No obstante, también hay municipios que dan un paso atrás: Arcos, Chipiona, Jerez, Prado del Rey, Rota y Villamartín retroceden de grado y podrán reabrir sus negocios no esenciales.

1. Municipios con entre 500 y 1.000 casos por 100.000 habitantes o en el ámbito de los 14 días de medidas especiales.

Municipios con cierre perimetral.

Alcalá del Valle

Algodonales

Arcos de la Frontera

Barbate

Bornos

Cádiz

Chipiona

Jerez

El Puerto de Santa María

Prado del Rey

Rota

Tarifa

Villamartín

Zahara de la Sierra

2. Municipios con más de 1.000 casos por habitantes o en el ámbito de los 14 días de medidas especiales.

Cierre perimetral y cierre de actividad no esencial