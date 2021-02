El Gobierno de Sanlúcar quiere atajar con la Junta el arreglo del Camino de La Reyerta

El Gobierno de Sanlúcar va a solicitar una reunión con la nueva delegada territorial de Agricultura en Cádiz, Ana María Bertón Belizón, para abordar el arreglo del Camino de la Reyerta, una vez que la Junta de Andalucía ha denegado de manera definitiva la inclusión de las obras en el Plan Itinere, tal como pedía el anterior delegado territorial. En el encuentro se va a pedir a la nueva responsable autonómica una solución a una situación que está demorando el arreglo de este importante vial para ciudadanos de Sanlúcar y Chipiona. Hay que recordar que para abordar las obras de mejora de la Reyerta tuvo lugar una reunión en la que participaron los vecinos, el Ayuntamiento de Chipiona y la Diputación de Cádiz en la que se propuso realizar estos trabajos entre todas las administraciones, a lo que el anterior delegado territorial se negó para que se incluyera en el Plan Itinere.

El Ayuntamiento de Sanlúcar, desde el primer momento, advirtió que no es titular del camino, por lo que no podía incluirlo en este plan de arreglos de caminos rurales. Con todo, el delegado territorial insistió en su propuesta, por lo que, siempre de buena fe, contando con que la Junta iba a proponer la disponibilidad del mismo, el Gobierno local llevó el asunto a Pleno y se incluyó en el mencionado plan. Ahora se rechaza incluirlo en el Itienere al no justificar la titularidad del camino obviamente es imposible, porque el Ayuntamiento no es titular dl mismo, tal como viene advirtiendo desde hace meses. Por eso ahora el Gobierno local pide una reunión urgente con la delegada territorial de Agricultura y Pesca para encontrar una fórmula que permita acometer el arreglo del camino de la Reyerta a la mayor prontitud posible.

También se quiere abordar en ese encuentro el caso de la carretera del Práctico, ya que en anteriores reuniones con Diputación el anterior delegado territorial de la Junta ni siquiera permitió ni que acudiesen sus técnicos. Otro asunto que el gobierno local quiere tratar con Ana María Bertón es la situación de la denominación de origen Manzanilla de Sanlúcar tras la última decisión del consejo regulador del Marco de Jerez.