La Fundación Municipal de la Mujer y la Universidad de Cádiz impulsan un proyecto pionero sobre violencia de género y adicciones

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz (UCA) han firmado un convenio de colaboración interadministrativa para desarrollar el proyecto de investigación Believe-Addiction, centrado en el estudio del impacto de la violencia de género en mujeres con trastorno por uso de sustancias.

Según han anunciado la concejala de Igualdad, Virginia Martín, y la directora general de la Unidad de Igualdad de la UCA, Paqui Bernal, acompañadas por la investigadora que lidera este estudio, Esperanza Vergara Moragues, tiene como objetivo analizar las secuelas neuropsicológicas, psicopatológicas y biológicas derivadas de la violencia de género en mujeres con adicciones, así como identificar posibles biomarcadores que permitan predecir la respuesta a futuras intervenciones.

El proyecto cuenta con financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y ha recibido dictamen favorable del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía. En el marco del convenio, la Fundación Municipal de la Mujer facilitará espacios en el Centro Integral de la Mujer para la realización de entrevistas y evaluaciones, además de difundir la iniciativa entre sus usuarias. Por su parte, la Universidad de Cádiz garantizará el desarrollo científico del estudio, la participación voluntaria mediante consentimiento informado y el cumplimiento estricto de la normativa de protección de datos.

La investigación incluye evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas, así como el análisis de muestras de saliva para estudios moleculares, todo ello sin procedimientos invasivos y bajo estrictos criterios éticos.