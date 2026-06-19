La Diputación de Cádiz reclama al Gobierno una reunión urgente para abordar el déficit de infraestructuras en Cádiz

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitar una reunión de trabajo en la que abordar la situación de las infraestructuras de la provincia. En el escrito, la dirigente provincial traslada la “preocupación compartida” por la ciudadanía y el tejido empresarial ante un déficit histórico de comunicaciones que, según advierte, limita la competitividad de Cádiz y condiciona sus oportunidades de crecimiento.

Martínez del Junco subraya el papel estratégico de la provincia por su posición geográfica, su peso industrial y logístico, la importancia de sus puertos y su actividad turística. Sin embargo, sostiene que esta realidad contrasta con la falta de inversiones en proyectos considerados prioritarios. Entre las reivindicaciones recogidas en la carta figuran los accesos al Campo de Gibraltar, la conexión con Sevilla por una AP-4 colapsada, el tercer carril entre Las Cabezas y Puerto Real, el desdoble de la N-340 entre Vejer y Algeciras, la mejora de los servicios ferroviarios de Renfe y el refuerzo del aeropuerto de Jerez.

La presidenta de la Diputación también incide en la necesidad de avanzar en la modernización de la línea Algeciras-Bobadilla, la electrificación completa de la conexión ferroviaria, la mejora de la capacidad y las prestaciones de la red, así como en una mejor conexión entre las Bahías de Cádiz y Algeciras. Además, reclama una apuesta decidida por la alta velocidad ferroviaria y recuerda que la llegada efectiva del AVE a Cádiz continúa siendo una aspiración pendiente. En su carta, Martínez del Junco pide al Gobierno de España que estas actuaciones se concreten en inversiones presupuestarias y confía en poder fijar próximamente una reunión con el Ministerio para abordar la agenda urgente de la provincia.