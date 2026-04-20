El Día del Libro en El Puerto: la infancia, en el centro

El área de Cultura de El Puerto de Santa María ha organizado un programa de actividades con motivo del Día Mundial del Libro, una propuesta que se desarrollará los días 20, 21, 22, 23 y 24 de abril en las Bibliotecas Públicas Municipales “Poeta Rafael Esteban Poullet” y “María Teresa León”, e incluirá cuentacuentos infantiles, presentaciones literarias, encuentros con autores y una sesión de narración oral para adultos. Con este programa la Concejalía quiere acercar la literatura a los más pequeños, además de fomentar y promocionar los hábitos lectores y la cultura en general en toda la sociedad.

La programación arrancará este lunes 20 de abril en la Biblioteca “María Teresa León”, que acogerá a las 18:30 horas el cuentacuentos infantil “Cuentos al vuelo”, a cargo de Philippe Le Magnifique. Se trata de una propuesta que combina relatos y magia a través de un personaje que parece llegado del mundo de la fantasía, ofreciendo historias que trabajan la inteligencia emocional en la infancia.

El martes 21 de abril, también a las 18:30 horas, la Biblioteca “Poeta Rafael Esteban Poullet” será el escenario de una nueva sesión de este cuentacuentos. En esta ocasión, Jesús Tiracuentos, narrador oral y creador de sueños con un estilo muy particular, dará vida a Philippe Le Magnifique.

El miércoles 22 de abril, a las 19:00 horas, la Biblioteca “María Teresa León” acogerá la presentación del poemario “Entre lo prohibido y lo necesario”, de Jesús Graván Sánchez, publicado por la editorial Talón de Aquiles. La obra propone un recorrido por los límites —a menudo difusos— entre lo impuesto y lo inevitable, invitando a reflexionar sobre los conflictos sociales de la actualidad.

El jueves 23 de abril, a las 18:00 horas, también en la Biblioteca “María Teresa León”, se celebrará un Encuentro de Clubes de Lectura de El Puerto con la autora María Regla Prieto. El programa concluirá el viernes 24 de abril, a las 19:00 horas, en la Biblioteca “María Teresa León”, con una sesión de narración oral para público adulto a cargo de Pepe Maestro, que incluirá el “Diálogo de Venus y Príapo” (1962) de Rafael Alberti.