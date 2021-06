Demetrio Quirós: "No hay un problema de inseguridad, ni lo va a haber en Cádiz haya o no Policía"

El primer teniente de alcalde y concejal delegado de Personal y Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, se ha pronunciado hoy sobre el conflicto laboral de la Policía Local en Más de Uno Bahía de Cádiz. “Si no hay más agentes en el dispositivo de playas es porque no se presentan voluntarios, y eso es una anomalía. No puede ser voluntario el estar o no estar en un grupo operativo que se integra dentro de las funciones que tiene encomendadas la propia Policía Local de Cádiz”, ha explicado el concejal de Seguridad. Una anomalía que, ha expuesto, está recogida en un acuerdo regulador, “que estamos actualizando”. Y ha indicado también que esta voluntariedad “lleva aparejada una dotación económica importante, pero lamentablemente esa integración en los grupos especiales ha venido siendo boicoteada por las centrales sindicales con llamamientos a la plantilla a través de correos electrónicos para que no se integren en esos grupos”.

Al hilo, Quirós ha criticado dicho boicot y que se esté “tomando como rehenes de las negociaciones a la ciudadanía de Cádiz y a las personas visitantes que van a venir en estos meses de verano, esto es algo que no podemos consentir”. “Tendremos que hacer valer las necesidades que tiene nuestra ciudad en materia de seguridad y tenemos que organizar un servicio en función de esas necesidades”, ha defendido. El primer teniente de alcalde ha señalado que el motivo que genera este conflicto no es otro que el dinero. “Piden una cuantía de unos 700.000 euros para destinar a mejoras salariales, y el Ayuntamiento, en esta situación por la que estamos atravesando, no puede destinar esa cantidad a un colectivo de 250 empleados. No obstante –ha añadido-, aunque nos sobrara el dinero y tuviéramos la intención, la propia Ley de Presupuestos nos prohíbe hacer un uso de crecimiento de la partida de Personal de esa magnitud. Choca con la legalidad vigente y con las limitaciones que nos imponen los Presupuestos Generales del Estado”.

El Ayuntamiento explora nuevas vías de negociación

Es por ello que el Ayuntamiento está abordando otras vías de mejora de las condiciones laborales de este colectivo, como la modificación de los turnos o la modificación de las prestaciones de los servicios, entre otras. Y ello, con “los presupuestos actuales y dentro de las limitaciones que tenemos, además de teniendo en cuenta a la totalidad de plantilla, porque se merece el mayor de los respetos en su conjunto”. El edil considera que lo que está fallando en este asunto es “una visión demasiado corporativista de los problemas y no atender al conjunto de las necesidades y disponibilidades que se tiene en el Ayuntamiento”. Aun así, el responsable de Personal asegura que existe “voluntad desde el primer momento que nos hacemos cargo de esta responsabilidad” de solucionar este conflicto. Y resalta como prueba de ello los avances que se están produciendo continuamente en la modificación de las condiciones de trabajo y de las herramientas indispensables para la regulación de esas condiciones, como son el manual de valoración de puestos, la propia valoración de los puestos de trabajo y el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario. “Son instrumentos que llevan décadas vencidos, y abordar una modificación de esta magnitud no se hace de un día para otro, como tampoco el poner al día todas las cuestiones de Personal que estaban pendientes”.