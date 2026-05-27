La consolidación estructural del antiguo IES Rosario comienza en junio

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, acompañada del alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado en el Ayuntamiento que el próximo mes de junio comienza la obra de consolidación estructural del antiguo IES Rosario, un edificio que lleva 19 años cerrado.

Almudena Martínez del Junco ha señalado que desde la Diputación se formalizó en el día de ayer la firma del contrato con la empresa adjudicataria, Atlántico 18 SL. Los trabajos se han adjudicado por 735.788 euros y tendrán un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se prevé que esta obra de consolidación del edificio culmine a finales de año.

La presidenta de la Diputación ha recordado en la rueda de prensa, en la que también han estado presentes los diputados provinciales y concejales Juan José Ortiz y José Manuel Cossi, que esta licitación quedó desierta el pasado diciembre, aunque se ha estado trabajando desde entonces para volver a sacar los trabajos a licitación y, en paralelo, en la siguiente fase de la intervención en el Rosario.

En este sentido, ha anunciado que aproximadamente en un mes se formalizará el encargo a Tragsa de la redacción del proyecto de adecuación al uso del edificio, que se convertirá en la futura sede de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones. Tras la formalización de dicho encargo, la Diputación contempla un plazo de cinco meses para disponer del proyecto de adecuación al uso, cuya posterior ejecución de los trabajos saldrá a licitación pública.

Martínez del Junco ha agradecido al alcalde y al Ayuntamiento de Cádiz “la colaboración institucional y técnica para conseguir –como dice el alcalde- curar una de las heridas de la ciudad”, y ha añadido que “el Rosario es un proyecto de provincia y uno de mis retos de mandato junto a otros en la ciudad, como Valcárcel y el Portillo; o fuera de ella, como la reforma y puesta en uso del complejo turístico del Tajo del Águila”.