Comienzan las obras de remodelación de la Plaza José Luis Galloso en El Puerto

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha visitado diversas actuaciones de mejora urbana que reflejan el avance del mantenimiento y la transformación de la ciudad, con dos intervenciones ya finalizadas y otras dos actualmente en ejecución. Durante la jornada, el primer edil ha comprobado la finalización de la primera fase de la reforma del Parque Calderón y de las mejoras en la Plaza de los Olivos, así como el inicio de las obras de remodelación de la Plaza José Luis Galloso y los trabajos de arreglo del acerado en la Avenida de La Libertad.

En primer lugar, el alcalde ha visitado el Parque Calderón, donde ha supervisado la finalización de la primera fase de su reforma, una actuación impulsada por las áreas de Medio Ambiente e Infraestructura que ha permitido recuperar la imagen histórica y el valor botánico original de este emblemático espacio verde.

Los trabajos han incluido la plantación de 21 nuevos ejemplares de Phoenix dactylifera (palmera datilera), de unos tres metros de altura de tronco, procedentes de viveros municipales y mejor adaptados al entorno urbano y resistentes al picudo rojo. Además, se ha llevado a cabo la rehabilitación de los maceteros laterales y el rebaje de los alcorques.

Posteriormente, el alcalde ha comprobado el resultado de las obras ejecutadas en la Plaza de los Olivos, situada en la confluencia de la avenida de la Libertad con la avenida Doctor Marañón y la calle Octavio Paz. La intervención ha consistido en la demolición y reconstrucción de un muro en mal estado, la mejora de los alcorques, la rehabilitación de las escaleras de acceso y la adecuación general del entorno mediante labores de pintura y desbroce. Ahora se plantarán flores y plantas y, con el nuevo contrato, se instalará riego automático por goteo para su mejor mantenimiento.

El alcalde también ha visitado el inicio de dos nuevas actuaciones que ya están en ejecución. Por un lado, en la zona de Pinar Alto, han comenzado las obras de remodelación integral de la Plaza José Luis Galloso, un proyecto que cuenta con una inversión de 173.727,45 euros, financiados a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2025 y con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz. Por otro lado, han comenzado los trabajos de reparación del acerado en la Avenida de La Libertad, en el tramo entre la rotonda de Puerto Sherry y la Plaza de los Olivos, en dirección al hospital. La actuación se centra en arreglar los daños provocados por las raíces de los árboles, que habían levantado el pavimento, atendiendo así a una demanda de los vecinos.