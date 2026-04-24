Flamenco en Cádiz

Las cantaoras Naike Ponce, Teresa Hernández y Pilar ‘La Gineta’ protagonizan ‘Cante de Mujer’ en el Centro Flamenco de La Merced

La propuesta artística es un viaje emocional que conecta pasado, presente y futuro desde una perspectiva femenina, reivindicando el arte jondo

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

El Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced acogerá este viernes 24 de abril, a las 20:00 horas, el espectáculo ‘Cante de Mujer’, una propuesta que reúne a las cantaoras Naike Ponce, Teresa Hernández y Pilar ‘La Gineta’. Estarán acompañadas por el percusionista David Gavira y el guitarrista Daniel Bonmatti.

Este montaje pone en valor la fuerza y la sensibilidad de la mujer en el flamenco contemporáneo. Artistas con voz propia y un firme compromiso con la tradición rescatan la esencia de los cantes más antiguos, heredados de generación en generación, y fundamentales en la evolución del flamenco actual.

‘Cante de Mujer’ es un viaje emocional que conecta pasado, presente y futuro desde una perspectiva femenina, reivindicando la libertad, la identidad y la profundidad del arte jondo.

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