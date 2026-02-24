Cádiz presenta ‘Cuaresma para los Sentidos’, un programa cultural que aune música, palabra, patrimonio y gastronomía

La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, el concejal de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla, y la delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, María del Mar Díez, han presentado el programa ‘Cuaresma para los Sentidos’, una propuesta cultural impulsada por la Fundación Municipal de Cultura en colaboración con la Fundación Cajasol.

Maite González ha destacado que el programa “sigue la estela de los últimos años y nace del respeto a nuestras tradiciones, con el objetivo de elevar la experiencia espiritual y cultural de la ciudad”. La propuesta busca trascender lo puramente litúrgico para ofrecer una experiencia cultural integral que active la memoria, el espíritu y el patrimonio gaditano. La teniente de alcalde ha subrayado que no se trata de “un evento más en el calendario”, sino de una hoja de ruta diseñada para conectar con la ciudadanía a través de todas las dimensiones del arte, en un tiempo que define la identidad más profunda de la ciudad.

El programa se articula en torno a cuatro grandes ejes, siendo el primero de ellos la música, que incluye desde la solemnidad de la música sacra hasta el sentimiento popular de las marchas procesionales, interpretadas por formaciones de primer nivel. Por otro lado, se centra en la palabra, mediante conferencias y mesas redondas con expertos que analizarán la historia y los ritos desde una perspectiva académica y reflexiva. A ello le sigue el eje de la mirada, con exposiciones que ponen en valor el patrimonio artístico que procesiona por las calles gaditanas. Y lo complementa la gastronomía, como parte esencial de la tradición cuaresmal.

González ha agradecido especialmente la colaboración de la Fundación Cajasol, a través del programa ‘Tramos de Cuaresma Cádiz–Jerez’, así como el apoyo del Obispado de Cádiz, el Cabildo Catedralicio, parroquias, músicos e intérpretes, cuya implicación hace posible esta programación conjunta.

Punto de encuentro cultural previo a la Semana Santa

Por su parte, el concejal de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla, ha indicado que esta iniciativa vuelve a convertir a Cádiz en punto de encuentro cultural en las semanas previas a la Semana Santa. La propuesta no se limita a un calendario de actividades, sino que plantea una programación que pone en valor la tradición, la música cofrade y el patrimonio de la ciudad, acercando sus sones, su historia y sus espacios más emblemáticos tanto a vecinos como a visitantes.

Así, ha detallado las actividades más destacadas, arracando la programación arrancará el 4 de marzo con la segunda edición de la mesa redonda ‘Mujer y Semana Santa: liderazgo, fe y compromiso’, que se celebrará a las 19:00 horas en el hall del ECCO. El encuentro ofrecerá un espacio de análisis sobre la evolución del papel de la mujer en el ámbito cofrade y contará con la participación de Irene Gallardo, Ángel Guisado, Rosa María Fernández Muñoz y Dolores Verdulla, moderados por Yolanda Vallejo.

El 15 de marzo tendrá lugar el ‘I Pasacalles y Concierto de Bandas de Música de la provincia de Cádiz’, un encuentro que reunirá a la Asociación Filarmónica Ciudad de Conil, la Banda de Música Maestro Enrique Montero de Chiclana y la Banda de Música Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda. El concierto final se celebrará en la Plaza de España, reforzando los vínculos culturales entre la capital y el resto de la provincia.

El 20 de marzo, la Plaza de San Antonio acogerá, a partir de las 18:30 horas, la tradicional ‘Torrijada’, acompañada por el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Rosario Coronada de Cádiz. A las 20:30 horas, la formación realizará un pasacalles por el centro histórico. La actividad combina tradición gastronómica y música procesional en el espacio público. El 21 de marzo, a las 21:00 horas, la explanada del Oratorio de San Felipe Neri será escenario del concierto ‘Meditación ante la Cruz’, a cargo de la Camerata L’Istesso Tempo, en un enclave de especial relevancia histórica para la ciudad.

La programación culminará el 3 de abril, a las 12:00 horas, en la Catedral de Cádiz con la interpretación de ‘Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz’, de Franz Joseph Haydn. El concierto, organizado directamente en esta edición, será interpretado por el Cuarteto El Concierto Ylustrado y contará con la intervención como orador de Monseñor Ramón Darío Valdivia Jiménez, administrador apostólico de Cádiz-Ceuta.

Con esta programación, ‘Cuaresma para los Sentidos’ refuerza la identidad cultural de la ciudad, apoya la música cofrade y dinamiza espacios patrimoniales singulares a través de propuestas abiertas a la ciudadanía.

Concierto sinfónico-flamenco en el Falla y exposiciones en Cajasol

La delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, María del Mar Díez, ha señalado la colaboración con el Ayuntamiento en el desarrollo de una programación conjunta y destacado una de las principales novedades que trae como será el concierto “Pasión y Fe”, una propuesta combina música sinfónica y flamenco en un mismo espectáculo. Será el 23 de marzo, a las 20:00 horas, en el Gran Teatro Falla, y en el apartado sinfónico participarán la Agrupación Musical Polillas y la Sinfónica Artis Et Culturae, mientras que el flamenco estará representado por el grupo Eterna Madrugá.

Díez también ha subrayado que la sede de la entidad en la Plaza de San Antonio se ha consolidado como punto de referencia para el mundo cofrade, convirtiéndose en un espacio habitual para hermandades y ciudadanos interesados en el patrimonio de la Semana Santa; con una apuesta destacada por el capítulo expositivo, con tres muestras en su sede de Cádiz este año. La primera, titulada ‘Nuevo Palio para María Santísima de Todos los Santos (Hermandad de la Cena)’, podrá visitarse del 25 de febrero al 7 de marzo.

Del 11 al 20 de marzo, la exposición ‘Estrenos. Semana Santa 2026’ reunirá diferentes piezas cedidas por hermandades y cofradías que permitén a la ciudadanía contemplar de cerca los nuevos elementos patrimoniales que formarán parte de los cortejos procesionales. Por último, del 26 de marzo al 10 de abril, se celebrará la muestra ‘Arte, Patrimonio y Devoción en la Hermandad del Caído’ centrada en el legado artístico y devocional de esta corporación.

Díez también ha indicado que desde la Fundación Cajasol se ha incidido en el objetivo de contribuir a incrementar y difundir el valor patrimonial de las hermandades y cofradías, y, como novedad, la Fundación contribuirá a mejorar la maquetación y edición del libro del Pregón de la Semana Santa, reforzando así su calidad y presentación a partir de este año. Asimismo, en el marco de esta programación, el 26 de marzo, a las 13:30 horas, la sede acogerá la entrega del Premio Gota a Gota, que en esta edición reconocerá a Pedro Pablo Reynoso.