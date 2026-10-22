Cádiz homenajeará a Manuel de Falla con un espectáculo musical en la Plaza de San Antonio el 29 de octubre

La ciudad de Cádiz continúa con los actos de homenaje a Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. La Plaza de San Antonio acogerá el próximo jueves 29 de octubre, a partir de las 18:00 horas, el espectáculo inaugural de la segunda edición del programa cultural ‘Nuestros Embajadores’, dedicado este año al compositor gaditano.

La iniciativa, presentada por el Ayuntamiento de Cádiz junto a los artistas Teo Vázquez y Leo Power, busca recuperar y difundir el legado de figuras ilustres de la ciudad a través de distintas propuestas artísticas. Tras dedicar su primera edición a La Perla de Cádiz, el programa se centra ahora en Manuel de Falla, coincidiendo con la conmemoración de los 150 años de su nacimiento, que se cumplirá el próximo 23 de noviembre.

Un espectáculo musical para redescubrir la obra de Manuel de Falla

La inauguración tendrá como protagonista a la artista gaditana Leo Power, que ofrecerá un espectáculo sonoro en el que reinterpretará diferentes composiciones de Manuel de Falla, acercándolas a otros estilos y músicas del mundo.

La cantante estará acompañada por Javier Galiana, Alejandro Benítez, Nano Peña, Pájaro y Bernardo Parrilla, además de otros artistas invitados.

Según ha explicado Leo Power, la propuesta busca explorar nuevas lecturas musicales de la obra del compositor, siguiendo la línea artística desarrollada en la anterior edición dedicada a La Perla de Cádiz.

Cinco murales de Manuel de Falla en las calles de Cádiz

Uno de los principales atractivos de ‘Nuestros Embajadores’ será una exposición al aire libre del artista gaditano Teo Vázquez, formada por cinco murales dedicados a Manuel de Falla e integrados en diferentes espacios de la ciudad.

Las obras podrán encontrarse en la Plaza de San Antonio, San Agustín y las calles San José, Hospital de Mujeres y Santa Rosalía.

Vázquez ha destacado el significado personal de esta intervención artística, asegurando que es un orgullo rendir homenaje a una figura tan importante de la cultura gaditana y poder utilizar la propia ciudad como lienzo.

Rutas guiadas para conocer la vida y el legado del compositor

La programación se completará con dos rutas guiadas los días 7 y 8 de noviembre, a las 12:00 horas, que permitirán conocer la trayectoria de Manuel de Falla y su influencia en la música del siglo XX.

Los recorridos estarán conducidos por Javier Osuna y Manuel Sánchez, con intervenciones musicales de Leo Power y el guitarrista Rampli. Durante las visitas también se abordará la relación del compositor con el flamenco y el Carnaval de Cádiz.

Cada ruta tendrá un máximo de 30 participantes y las inscripciones ya pueden realizarse a través del correo electrónico jaleopower@gmail.com.

Desde la Concejalía de Cultura, la teniente de alcalde Maite González ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es mantener vivo el legado de grandes figuras gaditanas. Además, ha avanzado que la programación conmemorativa dedicada a Falla se intensificará a medida que se acerque el 23 de noviembre, fecha del aniversario de su nacimiento.