El PP de Cádiz reivindica su apoyo a Ceuta y sitúa la gestión municipal como prioridad del curso político

El coordinador provincial del Partido Popular de Cádiz, Ignacio Romaní, ha defendido el respaldo mostrado por la ciudadanía gaditana a Ceuta durante las concentraciones celebradas en distintos municipios de la provincia. En una entrevista en Onda Cero Cádiz, Romaní ha destacado que los gaditanos “han demostrado” su apoyo a los ceutíes y ha subrayado los vínculos históricos, sociales y familiares que unen a Cádiz, Andalucía y Ceuta.

Romaní ha asegurado que las movilizaciones no fueron “un acto contra nadie”, sino una muestra de apoyo a la ciudad autónoma ante la situación que atraviesa. No obstante, el dirigente popular ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de no haber actuado con la suficiente diligencia, y ha defendido que Ceuta “ha unido a toda España” en torno a un mensaje común: que los ceutíes “no están solos”.

El coordinador provincial del PP también ha señalado a los representantes socialistas que no participaron en esas concentraciones. A su juicio, la noticia no está en los alcaldes que sí acudieron, sino en “aquellos que no participaron”. Romaní ha cuestionado la ausencia de dirigentes socialistas de municipios como Cádiz o San Fernando y ha defendido que apoyar a Ceuta debía ser una posición compartida por todas las formaciones políticas.

Durante la entrevista, Romaní también ha abordado el inicio del nuevo curso político y el horizonte electoral. El dirigente popular ha asegurado que el Partido Popular trabaja ya en la definición de sus estrategias municipales, aunque ha insistido en que lo prioritario debe ser la gestión, los resultados y la credibilidad de los representantes públicos. En este sentido, ha puesto como ejemplo el trabajo del alcalde de Cádiz, Bruno García, y ha defendido la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos importantes para la ciudad.

Preguntado por municipios como San Fernando y Algeciras, Romaní ha afirmado que el PP aspira a presentar proyectos “ilusionantes” y equipos capaces de dar respuesta a los problemas reales de los vecinos. Sobre San Fernando, ha reconocido la fortaleza electoral de la actual alcaldesa, aunque ha acusado al gobierno local de basar su acción en “la propaganda” y el “autobombo”. En el caso de Algeciras, ha señalado que el Partido Popular mantiene una posición sólida y que trabaja, como en el resto de la provincia, en perfiles que puedan representar mejor las soluciones que necesita cada ciudad.

Romaní ha defendido que el Partido Popular llega a este momento político con responsabilidad y con la voluntad de reforzar su presencia municipal en la provincia de Cádiz. El coordinador provincial ha insistido en que los futuros candidatos deben conocer bien las necesidades de sus municipios y construir sus propuestas desde la gestión diaria, frente a lo que ha descrito como una estrategia socialista basada en “crear bandos” y enfrentar a una parte de la sociedad con otra.