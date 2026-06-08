El Ayuntamiento traslada la ludoteca de Hermanas Mirabal a los Depósitos de Tabaco a partir del próximo 15 de junio

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha informado de que el servicio de ludoteca coeducativa municipal correspondiente al espacio de Hermanas Mirabal se trasladará a partir del próximo 15 de junio a las nuevas instalaciones habilitadas en los antiguos Depósitos de Tabaco, un equipamiento que ofrece mejores condiciones de climatización, accesibilidad y movilidad para el desarrollo de las actividades dirigidas a la infancia.

La ludoteca mantendrá su funcionamiento habitual dentro del programa municipal ‘Cádiz cuida y concilia’, dirigido a menores de entre 3 y 12 años, y continuará ofreciendo un espacio educativo, seguro y de ocio con enfoque en igualdad, convivencia y coeducación.

La edil ha explicado que este cambio de ubicación no supone ninguna modificación del servicio, por lo que las solicitudes ya realizadas para la ludoteca de Centro Municipal Hermanas Mirabal seguirán siendo plenamente válidas y se aplicarán automáticamente a la nueva sede en los antiguos Depósitos de Tabaco, al tratarse del mismo recurso municipal.

El inicio de este servicio en las nuevas instalaciones será igualmente de 15:00 a 20:00 horas durante los primeros días hasta el 22 de junio. A partir del 23 de junio, coincidiendo con el inicio del periodo no lectivo, se ampliará el horario durante el periodo vacacional de verano, funcionando en dos franjas horarias. La primera será en horario de mañana de 8:00 a 14:00 horas; y la segunda, en horario de tarde, de 15:00 a 20:00 horas.