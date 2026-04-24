El Ayuntamiento de San Fernando refuerza el convenio de colaboración con Autismo Cádiz

El Ayuntamiento de San Fernando ha refrendado su convenio de colaboración con la Asociación Provincial de Familiares y Personas con Trastorno del Espectro Autista (Autismo Cádiz), con la que mantiene desde hace años una estrecha relación tanto económica como institucional. Esta entidad forma parte del programa municipal de ayudas a asociaciones sociales, dentro de una estrategia más amplia desarrollada en los últimos años para avanzar hacia un modelo de ciudad inclusiva. En este sentido, el Consistorio ha impulsado iniciativas destinadas tanto a mejorar y modernizar las infraestructuras de entidades ya implantadas como a favorecer la llegada y crecimiento de nuevos recursos sociosanitarios y de atención a personas dependientes.

Gracias a esta línea de trabajo, San Fernando se ha posicionado como una de las ciudades con mayor número de entidades de atención sociosanitaria en Andalucía. Así, en estos últimos años, se ha venido reforzando esta implantación que es positiva para la atención de persona usuarias, familiares y, por supuesto, en la creación de empleo directo e indirecto vinculado.

En este sentido se ha venido reforzando este posicionamiento con ejemplos recientes como la inauguración del Centro de Parkinson Bahía de Cádiz, único en Andalucía de esas característica, o las mejoras de Afanas o el crecimiento de las instalaciones de Upace, todo ello mediante subvenciones municipales que han permitido su desarrollo y que son paralelas a las que anualmente se convocan para su actividad diaria y el desarrollo de proyectos específicos. Dentro de este contexto, el Ayuntamiento tras meses de conversaciones, y el acuerdo alcanzado entre la alcaldesa, Patricia Cavada, y la presidenta de Autismo Cádiz, Carmen López, procederá a la cesión de un local municipal de 154 metros cuadrados, situado en la calle Luis Berenguer, en la zona de Constitución (frente a la residencia Vitalia), para la puesta en marcha de un Centro de Recursos de Autismo Cádiz en la ciudad.