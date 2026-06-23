El Ayuntamiento de San Fernando presenta la programación de Bahía Sound 2026, uno de los grandes ciclos musicales del verano en Andalucía

San Fernando ha presentado este martes la programación de Bahía Sound 2026, una nueva edición de uno de los ciclos musicales y culturales más importantes de Andalucía. El evento volverá a reunir a miles de personas durante los meses de verano y consolidará a la ciudad como uno de los grandes escenarios de la música en directo en la provincia de Cádiz.

La presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; el promotor de Bahía Sound, Omar Osuna; la concejala de Cultura, Pepa Pacheco; y varios artistas incluidos en la programación de este año, entre ellos La Mari de Chambao, Javi Garrido, vocalista de Salistre, y Raule.

Durante su intervención, Patricia Cavada ha destacado la consolidación de un proyecto que nació en 2021 y que, en apenas unos años, se ha convertido en una referencia nacional dentro del sector musical. La alcaldesa ha agradecido la apuesta de los promotores por San Fernando y ha subrayado el compromiso empresarial que existe detrás de una iniciativa que no solo impulsa la actividad cultural, sino que también genera riqueza, empleo e inversión en la ciudad.

“Bahía Sound es hoy mucho más que un ciclo de conciertos. Es una marca asociada a San Fernando, un proyecto que proyecta la imagen de la ciudad fuera de nuestras fronteras y que genera un importante retorno económico para el conjunto del municipio”, ha señalado Cavada.

Con esta nueva edición, Bahía Sound refuerza su papel como motor cultural, turístico y económico de San Fernando, contribuyendo a dinamizar la ciudad durante la temporada estival y a situarla en el mapa de los grandes eventos musicales de Andalucía.