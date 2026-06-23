En San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando presenta la programación de Bahía Sound 2026, uno de los grandes ciclos musicales del verano en Andalucía

La nueva edición se presenta como un ciclo que se ha convertido en uno de los principales motores culturales, turísticos y económicos de la ciudad y en una marca de la misma. Salistre, Abraham Mateo, Rigoberta Bandini, Carlos Ares o Xoel López estarán forman parte de la programación que ya cuenta con cuatro ‘soldout’

Onda Cero Cádiz

San Fernando |

Los promotores con varios de los artistas en el recinto de Bahía Sound
Los promotores con varios de los artistas en el recinto de Bahía Sound | Ayuntamiento de San Fernando

San Fernando ha presentado este martes la programación de Bahía Sound 2026, una nueva edición de uno de los ciclos musicales y culturales más importantes de Andalucía. El evento volverá a reunir a miles de personas durante los meses de verano y consolidará a la ciudad como uno de los grandes escenarios de la música en directo en la provincia de Cádiz.

La presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; el promotor de Bahía Sound, Omar Osuna; la concejala de Cultura, Pepa Pacheco; y varios artistas incluidos en la programación de este año, entre ellos La Mari de Chambao, Javi Garrido, vocalista de Salistre, y Raule.

Durante su intervención, Patricia Cavada ha destacado la consolidación de un proyecto que nació en 2021 y que, en apenas unos años, se ha convertido en una referencia nacional dentro del sector musical. La alcaldesa ha agradecido la apuesta de los promotores por San Fernando y ha subrayado el compromiso empresarial que existe detrás de una iniciativa que no solo impulsa la actividad cultural, sino que también genera riqueza, empleo e inversión en la ciudad.

“Bahía Sound es hoy mucho más que un ciclo de conciertos. Es una marca asociada a San Fernando, un proyecto que proyecta la imagen de la ciudad fuera de nuestras fronteras y que genera un importante retorno económico para el conjunto del municipio”, ha señalado Cavada.

Con esta nueva edición, Bahía Sound refuerza su papel como motor cultural, turístico y económico de San Fernando, contribuyendo a dinamizar la ciudad durante la temporada estival y a situarla en el mapa de los grandes eventos musicales de Andalucía.

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