El Ayuntamiento de San Fernando "critica" que la Junta "haya olvidado" al CEIP San Ignacio

El delegado de Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando, Conrado Rodríguez, ha recriminado que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2023 se hayan olvidado de una de las actuaciones más prioritarias que necesita la ciudad de San Fernando, como es la rehabilitación del CEIP San Ignacio. Rodríguez ha criticado el "engaño y el incumplimiento del Gobierno de Juanma Moreno con la comunidad educativa de este centro, ya que existía el compromiso por parte de la delegada de Educación al AMPA de incorporar la partida necesaria para esta obra y ahora sin embargo no aparece en las inversiones previstas en las cuentas andaluzas". El edil ha lamentado que la Junta, pese a las advertencias realizadas desde el Consistorio y los informes técnicos entregados para acreditarlas, no haya tenido en cuenta la grave situación de este centro educativo que tiene ya 50 años de antigüedad, cuyo mal estado es una situación irreversible y que acumula deficiencias estructurales que hacen necesaria una reforma integral del inmueble. Por todo esto, el edil ha exigido a la Junta de Andalucía que incluya la inversión necesaria para actuar en el San Ignacio en la partida no provincializada de la que la Consejería de Educación dispone a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), y en la que "nos consta que tampoco figura esta inversión".

El edil ha lamentado que la Junta de Andalucía haya pasado por alto toda la información técnica que la propia alcaldesa, Patricia Cavada, entregó personalmente a la delegada de Educación, Isabel Paredes, y haya dejado fuera de las inversiones previstas a este colegio.

"En ningún momento han hecho referencia a esta importante actuación en las informaciones que han dado a conocer y en las que sí mencionan de forma expresa otras en centros de otras localidades como el Centro Integrado de FP Virgen del Carmen de Puerto Real, así como el CEIP San Bernardo de San Roque o la ampliación del CEIP Carola Ribed en Cádiz", ha apuntado Rodríguez, que ha dejado claro que "la comunidad educativa del San Ignacio merece claridad y certezas, porque existían unos compromisos que no se han cumplido". El delegado de Presidencia ha afeado que la Junta de Andalucía haya ignorado por completo los informes que acreditan el enorme déficit y el estado irreversible que presenta este colegio, una situación que había llevado al Gobierno local a pedir a la Junta que diera prioridad a este problema y que incluyera en los próximos presupuestos andaluces la financiación necesaria para acometer esa rehabilitación completa del inmueble del CEIP San Ignacio. En palabras de Rodríguez, "parece que la urgencia de una actuación y el riesgo real no han sido suficientes para que la Junta de Andalucía haga realmente una apuesta por la mejora de este centro”.

Así, en lo que respecta a la integridad de los escolares, el edil ha recordado que existe una importante preocupación por la seguridad de los niños y niñas del CEIP San Ignacio, ya que la evaluación de riesgos y de seguridad que maneja la Delegación de Educación tiene ya más de dos años de vigencia. De hecho, esto había motivado que desde el Ayuntamiento también se haya pedido al Gobierno andaluz que actualice esa evaluación -y se envíe copia al Consistorio- para que haya garantías de que es seguro a día de hoy, seguir manteniendo las clases en el centro. Rodríguez ha criticado que "la Junta demuestra con hechos que no se preocupa ya no por la calidad educativa, lo que es evidente por la rácana inversión que contempla en general en este aspecto, sino sobre todo y de forma concreta por la situación de unos niños y niñas como los del CEIP San Ignacio que acuden a las aulas en una situación crítica y con evidente riesgo".