El Ayuntamiento de Puerto Real impulsa la vivienda colaborativa como alternativa residencial para las personas mayores

El Ayuntamiento de Puerto Real, junto con la empresa pública EPSUVI, continúa avanzando en el desarrollo de un modelo alternativo a las residencias tradicionales para personas mayores, basado en la convivencia, la autogestión y la autonomía personal. Esta iniciativa apuesta por la vivienda colaborativa, también conocida como cohousing, como un espacio de participación activa e integración social.

El encuentro contó con la participación del concejal de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Montilla, y de la concejala de Derechos Sociales, Lorena Díaz, quienes coincidieron en la necesidad de promover modelos residenciales más inclusivos, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía.

El modelo de vivienda colaborativa se fundamenta en la promoción de viviendas gestionadas por cooperativas en régimen de cesión de uso. En este sistema, las personas residentes no adquieren la propiedad individual de la vivienda, sino el derecho a su uso a largo plazo, lo que garantiza un acceso más asequible y estable, evitando la especulación inmobiliaria.