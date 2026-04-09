El Ayuntamiento de El Puerto municipalizará el servicio de Ayuda a Domicilio

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha anunciado que el servicio de ayuda a domicilio pasará a ser gestionado por la empresa municipal Suvipuerto tras la finalización del contrato con la actual adjudicataria, Óbolo Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social. Esta decisión, señala el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, permitirá evitar una nueva licitación y la consiguiente búsqueda de una empresa adjudicataria, al no localizar actualmente en el mercado ninguna que se ajuste plenamente a las necesidades del servicio. Asimismo, garantiza la continuidad de un servicio municipal esencial para la protección del núcleo familiar, especialmente en aquellos casos en los que existen personas dependientes o de edad avanzada, constituyendo por tanto "una prioridad para este equipo de Gobierno.

Germán Beardo se lo ha explicado personalmente a la plantilla, integrada por 140 auxiliares y 3 coordinadoras, subrayando que este paso tiene como objetivo garantizar tanto los derechos laborales del personal como el cumplimiento de las condiciones del servicio, asegurando una atención de calidad a las personas usuarias. Beardo también mantuvo ayer una reunión en el Ayuntamiento con el Comité de Empresa de las trabajadoras, en la que estuvo acompañado por la concejal de Bienestar Social, la presidenta de Suvipuerto, Leonor Caballero; el consejero delegado, Antonio Jesús Ruiz; y el teniente de alcalde de Contratación, Javier Bello. Durante el encuentro se abordó el seguimiento de las demandas planteadas por la plantilla ante la empresa adjudicataria y la propuesta del cambio en la gestión del servicio que en la actualidad cuenta con un presupuesto cercano a los 5,4 millones de euros, una cifra destinada a garantizar una atención adecuada a personas con dificultades físicas, psíquicas, cognitivas o sociales con reconocimiento de dependencia.

El alcalde ha destacado que se trata de “un servicio esencial y prioritario para la ciudad, en el que no se han escatimado esfuerzos para garantizar su correcta prestación”, recordando que está financiado por la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento, que lo gestiona en el marco de la Ley de Dependencia. En este sentido, Germán Beardo ha señalado que Suvipuerto continúa su proceso de transformación para asumir nuevas competencias, ampliando su ámbito más allá del suelo y la vivienda hacia la gestión de servicios e infraestructuras clave para la ciudad, en apoyo a áreas como Urbanismo y ahora Bienestar Social, asumiendo ahora el servicio de Ayuda a Domicilio; con el objetivo de consolidarlo como servicio de referencia en la provincia, tanto por la estabilidad de su plantilla como por la calidad de los servicios que presta.

Cabe destacar que el servicio de Ayuda a Domicilio atiende actualmente a unas 400 personas, ofreciendo en sus hogares atención de carácter doméstico y social a mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad. Su finalidad es facilitar la permanencia de los usuarios en su entorno habitual, promoviendo su autonomía y mejorando su calidad de vida.