El Ayuntamiento de Chiclana solicita a la Junta la convocatoria de la comisión de seguimiento sobre el servicio de Ayuda a Domicilio

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha remitido una carta a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, para solicitar la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento sobre el servicio de Ayuda a Domicilio. Una convocatoria que tiene como objetivo asegurar el correcto seguimiento, evaluación y cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía.

En este sentido, dicha reunión permitiría analizar el estado de ejecución del convenio y abordar las incidencias en su aplicación que se están generando con el denominado ‘débito horario’, una circunstancia que desde hace unas semanas lleva a la plantilla a movilizarse, pese a que este concepto está reconocido en el convenio colectivo firmado por la Junta de Andalucía y las trabajadoras. En este sentido, hay que aclarar que eliminar este ‘débito horario’ supondría que el déficit que actualmente soporta el Ayuntamiento y que alcanza una cantidad de 917.434,24 euros anuales pasaría a incrementarse en 2.546.799 euros, por lo que el Ayuntamiento tendría que destinar casi 3,5 millones de euros de los 9,5 millones del total del servicio en la actualidad, pese a que dicho servicio es exclusivo de la Junta de Andalucía.

“El Ayuntamiento de Chiclana ha hecho un gran esfuerzo en la mejora de las condiciones de las trabajadoras, municipalizando el servicio e incorporando algunos complementos que han permitido un avanza en la situación económica de las trabajadoras”, recuerda el alcalde, quien aclara que “las demandas que se plantean ahora superan la capacidad económica de la empresa municipal EMSISA, poniendo en cuestión su viabilidad, ya que el déficit cercano al millón de euros que ya soporta la ciudad se acercaría a los cuatro millones de euros, por lo que el coste del servicio se incrementaría un 50 por ciento respecto al total en la actualidad”.