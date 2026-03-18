Ana Duato y Darío Grandinetti interpretan ‘La Música’ de Marguerite Duras en el Teatro Falla

Mañana jueves 19 de marzo a las 20 horas en el Gran Teatro Falla volverá la dramaturgia de la mano del texto de Marguerite Duras, ‘La Música’, interpretado por los actores Ana Duato y Darío Grandinetti, versionada y dirigida por Magüi Mira.

‘La Música’ es una obra que explora las complejidades de las relaciones humanas a través de una narrativa rica en emociones. La trama gira en torno a dos personajes principales que se reencuentran después de años de separación. Este encuentro desencadena una serie de recuerdos y sentimientos que ambos pensaban olvidados. La obra invita al espectador a sumergirse en los dilemas emocionales de los protagonistas, explorando temas como el amor, el perdón y la nostalgia.

Los espectadores que la han visto, han destacado de la obra la fuerza de las actuaciones y la belleza de la música como elementos que elevan la narrativa. Una de las características más destacadas de ‘La Música’ es su capacidad para involucrar al público en una experiencia teatral interactiva.