El AMPA del CEIP Río San Pedro denuncia que no comienzan la obra prometida en su centro

Madres y padres de la comunidad educativa del CEIP Río San Pedro, en Puerto Real, están desesperados con un problema histórico que afecta a su centro: y es que la instalación eléctrica del inmueble está desfasada. Con 30 años de antigüedad, han reclamado por todos los medios que se repare, y cuando parecía que estaba todo solucionado, parece que el camino se ha torcido.

La presidenta del AMPA de este centro, Milagros García, denuncia que la Junta de Andalucía no ha comenzado la obra cuando se comprometió -a finales de curso- y temen que no se vaya a iniciar en este presente curso académico. Amenazan con movilizaciones más fuertes si esto no ocurre y lamentan que, estando la obra ya licitada y adjudicada, esté bloqueada y no comience.