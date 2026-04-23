Abre la primera fase de los Depósitos de Tabacalera: el nuevo pulmón social y cultural de Cádiz

La primera fase de los antiguos Depósitos de Tabacalera ya se encuentra abierta para que la ciudadanía pueda empezar a utilizarlos y llenarlos de vida. En la tarde de este miércoles se han llevado a cabo distintas visitas guiadas donde numerosos vecinos y vecinas han podido conocer este espacio que cuenta con un gran potencial.

Estas visitas guiadas se repetirán el jueves en el mismo horario, mientras que el viernes será entre las 11 de la mañana y la una de la tarde y se harán cada media hora. El acceso a los Depósitos de Tabaco se puede hacer por la puerta que está situada en la avenida de Marconi junto a la rotonda que confluye también con la avenida de Lacave.

Ya esta semana se van a llevar a cabo las primeras actividades. En este sentido, para mañana jueves se va a llevar a cabo una sesión de las lanzaderas de empleo, en este caso, del Hub Empleabilidad -Speed Dating Empresas a las 9.30 en la Sala Multiusos. Además, con la celebración del Día del Libro mañana jueves, también se va a llevar a cabo en los Depósitos de Tabaco una Lectura Continuada entre las 11 y las 13 horas, mientras que por la tarde a las seis habrá una fiesta disco literaria. Con la estas actividades relacionadas con la cultura se pondrá también en funcionamiento la biblioteca.

El viernes, por su parte, se realizará una jornada de la Escuela de Comercio a las 8.15 de la mañana. El espacio cuenta con tres naves diferenciadas, la Nave 1, la Nave 5 y el espacio Entre Andenes, donde se van a desarrollar todo tipo de actividades.