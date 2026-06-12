Inauguración en Jerez

Grupo Caetano inaugura las nuevas instalaciones de BYD en Jerez

Con esta apertura, Caetano se consolida como el mayor grupo de concesionarios BYD de Andalucía con 9 instalaciones en la comunidad autónoma, dos de ellas en Cádiz; y reafirma su posición como líder en ventas de vehículos enchufables.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Así luce el nuevo concesionario BYD en Jerez
Así luce el nuevo concesionario BYD en Jerez | Grupo CAETANO

Grupo Caetano continúa su expansión en Andalucía con la inauguración de las nuevas instalaciones de BYD Caetano en Jerez de la Frontera. El acto, celebrado este jueves 11 de junio, reunió a más de un centenar de asistentes entre representantes institucionales, empresarios de la provincia y medios de comunicación.

Con esta apertura, Caetano refuerza su posición como el mayor grupo de concesionarios BYD en Andalucía, donde ya cuenta con nueve instalaciones, dos de ellas en la provincia de Cádiz. La compañía consolida así su apuesta por la movilidad eléctrica y por el crecimiento de una marca que lidera el mercado de vehículos enchufables.

El nuevo centro, situado en la Avenida de la Ilustración número 3 de Jerez, cuenta con una amplia zona de exposición y espacios digitalizados pensados para ofrecer una experiencia inmersiva, innovadora y sostenible. En estas instalaciones, los clientes pueden conocer de primera mano la gama de vehículos enchufables de BYD y recibir asesoramiento especializado por parte de un equipo experto en electrificación, tanto en venta como en posventa.

Durante la inauguración, el CEO de BYD para España y Portugal, Alberto de Aza, destacó que la compañía trabaja para hacer que “la movilidad eléctrica del futuro sea una realidad accesible hoy”, combinando innovación, diseño, seguridad y equipamiento con una de las propuestas más competitivas del mercado.

Por su parte, el Country Manager de Grupo Caetano, Paulo Pereira, subrayó que la confianza de BYD en el grupo “pone de manifiesto la fortaleza de una marca líder en movilidad eléctrica” y reconoce la trayectoria, la excelencia profesional de sus equipos y su visión estratégica a largo plazo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer