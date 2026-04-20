Entrevista en Más de Uno

La unidad 'Stimbrain': la revolución en el tratamiento neurológico, dolor y ansiedad llega a HLA Serman

La unidad STIMBRAIN de HLA Serman comienza su andadura situándose como referente en el tratamiento de la ansiedad, la depresión y otras dolencias emocionales usando la electroestimulación.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

HLA Clínica Serman en Jerez se sitúa como un referente regional en el tratamiento neurológico con la incorporación de la unidad STIMBRAIN dirigida por el doctor José Manuel Trinidad y la neuróloga Dra. Rocío García Cobos con tratamientos avanzados de estimulación magnética transcraneal profunda.

Una terapia no invasiva e indolora que es muy efectiva para el dolor crónico pero también para el tratamiento de la depresión resistente, la ansiedad y la fibromialgia entre otras dolencias. En una entrevista en Onda Cero, el doctor José Manuel Trinidad ha explicado la importancia que se abra esta unidad en Jerez y ha evidenciado la alta credibilidad y fiabilidad que cuenta este tratamiento.

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