La unidad 'Stimbrain': la revolución en el tratamiento neurológico, dolor y ansiedad llega a HLA Serman

HLA Clínica Serman en Jerez se sitúa como un referente regional en el tratamiento neurológico con la incorporación de la unidad STIMBRAIN dirigida por el doctor José Manuel Trinidad y la neuróloga Dra. Rocío García Cobos con tratamientos avanzados de estimulación magnética transcraneal profunda.

Una terapia no invasiva e indolora que es muy efectiva para el dolor crónico pero también para el tratamiento de la depresión resistente, la ansiedad y la fibromialgia entre otras dolencias. En una entrevista en Onda Cero, el doctor José Manuel Trinidad ha explicado la importancia que se abra esta unidad en Jerez y ha evidenciado la alta credibilidad y fiabilidad que cuenta este tratamiento.