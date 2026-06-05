El mes del Orgullo en Chiclana: el ayuntamiento programa un largo programa de acciones

El delegado de LGTBI, Guillermo Sierra, ha presentado la programación de ‘Chiclana con Orgullo’, a través de la cual se conmemorará el Mes del Orgullo. El edil ha recordado que el Día del Orgullo se celebra el 28 de junio y que el Ayuntamiento de Chiclana vuelve a sumarse a esta conmemoración, “por lo que hemos trabajado para ofrecer una programación completa, variada e integral que abarque varios frentes de reivindicación en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI”.

Así pues, las actividades del Mes del Orgullo en Chiclana comenzarán mañana jueves, 4 de junio, a las 19.00 horas en el patio de la Biblioteca Municipal, con la exposición y conferencia ‘Palabras con orgullo. Hitos históricos y referentes LGTBI en la Historia de la Literatura’, con Daniel Valero y Carmen Moreno.

Por otro lado, el día 18 será el estreno del cortometraje contra la LGTBIfobia en el Deportes ‘Ni yo ni nadie’, a las 18.30 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal; mientras que el 23 de junio, a las 10.30 horas, será el turno del programa de radio ‘La LGTBIforbia en el Deporte’, en el Estadio Municipal de Atletismo, con Fernando Santes y Andrea Londoño.

Además, los ‘Acordes por la Diversidad’ se desarrollarán del 23 al 30 de junio en la Plaza de las Bodegas; el día 25 de junio, a las 20.00 horas en los Multicines Las Salinas, se proyectará la película ‘Muy Lejos’, interpretada por Mario Casas, mientras que el 26 de junio, a las 12.00 horas, se procederá al izado de la bandera LGTBI y a la lectura del manifiesto en la puerta del Ayuntamiento y ese mismo día.

El 28 de junio, desde las 20.00 horas, el Puente del VII Centenario se iluminará con los colores de la bandera LGTBI para conmemorar el Día del Orgullo; mientras que el 12 de julio, a las 20.30 horas, los Jardines de Urbisur acogerán la celebración de la Fiesta del Orgullo, que contará con la presencia de Falete, Samantha Ballentines y Nacha La Macha