El Yacimiento Barrio Andalusí prepara dos semanas con paseos patrimoniales, talleres y conciertos

El Ayuntamiento de Almería ha dado a conocer la cuarta edición de las Jornadas Culturales ‘Un barrio en el museo’, una propuesta que volverá a transformar el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí en un punto de encuentro entre patrimonio, cultura y participación ciudadana. Las actividades, de carácter gratuito, se desarrollarán entre el 15 y el 28 de junio y estarán abiertas a vecinos, visitantes y colectivos de distintos puntos de la ciudad.

La presentación ha corrido a cargo del concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, junto a la directora del yacimiento, la arqueóloga Belén Alemán. El edil ha destacado la consolidación de estas jornadas dentro de la agenda cultural almeriense, subrayando su papel en la difusión del patrimonio histórico y en su acercamiento a la ciudadanía.

En este sentido, Pérez de la Blanca ha incidido en la importancia de reforzar los lazos entre el museo y los barrios colindantes (La Chanca, La Almedina, Pescadería, San Cristóbal y el Casco Histórico), así como en el crecimiento del número de visitantes que ha experimentado el enclave en los últimos años.

Por su parte, Belén Alemán ha recordado que la iniciativa nació con el objetivo de abrir el museo a la participación ciudadana, implicando a asociaciones, artistas y colectivos del entorno en la programación.

Programación

El calendario incluye visitas escolares, talleres temáticos, conciertos, presentaciones literarias y rutas patrimoniales organizadas en colaboración con asociaciones vecinales y culturales.

Entre los itinerarios destacan recorridos como el que conecta las Murallas de Jayrán con las huertas conventuales, impulsado por la Asociación Casco Histórico; el paseo desde El Santo hasta el Barrio Andalusí, promovido por Foro Almería Centro; o la visita conjunta a La Alcazaba y el propio yacimiento con la Asociación Amigos de la Alcazaba. También se han programado rutas por las canteras califales junto a la Asociación La Chanca-Pescadería a mucha honra, así como itinerarios diferentes itinerarios.

La oferta se completa con talleres gratuitos de arqueología, cerámica, caligrafía árabe, elaboración de ambientadores naturales y narración oral. Las inscripciones podrán realizarse a través del teléfono 691 354 524.

La música tendrá igualmente su espacio con un concierto en la explanada del Mesón Gitano, en el que participarán Juan Santiago y Calle Botalón, junto a Francisco Miguel Santiago, Las Primas Camaronas y Mari Ángeles Fernández. Durante la actuación se habilitará servicio de ambigú a cargo de la Hermandad del Calvario.

Como colofón, el viernes 26 de junio a las 20.00 horas, el salón de actos del yacimiento acogerá la presentación del libro Cuentos escritos para extender redes, de la asociación ‘Yo soy el otro’, con entrada libre hasta completar aforo.

Con esta nueva edición, ‘Un barrio en el museo’ refuerza su papel como herramienta de conexión entre el patrimonio histórico de Almería y los barrios de su entorno, consolidando el yacimiento como un espacio vivo para la cultura y la convivencia.