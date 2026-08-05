AGUADULCE

Exposición, díptico, tarjeta postal, sello y matasellos especiales conmemorán el 130 aniversario de la Virgen del Carmen patrona de Aguadulce

Ejemplares oficiales, limitados y únicos que puede ser adquiridos por coleccionistas y quienes no lo sean

Onda Cero Almería

Aguadulce |

La Parroquia de la Virgen del Carmen organiza las actividades del 130 aniversario del patronazgo de esta advocación mariana en Aguadulce

Fotografías y otros elementos de la historia del núcleo aguadulceño, además de sello y matasellos conmemorativos de esta efeméride, postal y un diptico, se han preparado para la ocasión. Pueden ser adquiridos por las personas interesadas el 5 de agosto en la sede de la exposición y con posterioridad en el templo al que da nombre.

Los sellos y matasellos son fruto de un acuerdo con Correos y el resto del material expuesto ha salido de las investigaciones de la Asociación del Patrimonio Histórico de Aguadule.

La exposición se mantendrá abierta al público hasta el viernes 7 de agosto en el Círculo de la Tercera Edad situado en la calle Santa Mónica.

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