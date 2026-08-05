Exposición, díptico, tarjeta postal, sello y matasellos especiales conmemorán el 130 aniversario de la Virgen del Carmen patrona de Aguadulce

La Parroquia de la Virgen del Carmen organiza las actividades del 130 aniversario del patronazgo de esta advocación mariana en Aguadulce

Fotografías y otros elementos de la historia del núcleo aguadulceño, además de sello y matasellos conmemorativos de esta efeméride, postal y un diptico, se han preparado para la ocasión. Pueden ser adquiridos por las personas interesadas el 5 de agosto en la sede de la exposición y con posterioridad en el templo al que da nombre.

Los sellos y matasellos son fruto de un acuerdo con Correos y el resto del material expuesto ha salido de las investigaciones de la Asociación del Patrimonio Histórico de Aguadule.

La exposición se mantendrá abierta al público hasta el viernes 7 de agosto en el Círculo de la Tercera Edad situado en la calle Santa Mónica.