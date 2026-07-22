AUTOMOCIÓN

Volkswagen Vera Import amplía su campaña de vehículos de ocasión hasta el viernes

Se celebrará un evento presencial en los concesionarios de Vera, Huércal de Almería y El Ejido para conocer todos los vehículos

Onda Cero Almería

Almería |

Volkswagen Vera Import amplía su campaña de vehículos de ocasión hasta el viernes
Volkswagen Vera Import amplía su campaña de vehículos de ocasión hasta el viernes | Vera Import

Tras el éxito de la iniciativa, la firma ha decidido extender excepcionalmente la promoción para ofrecer en sus instalaciones de la provincia una nueva ocasión de acceder a las condiciones especiales de Volkswagen Approved.

Durante estas dos jornadas, los concesionarios de Vera, Huércal de Almería y El Ejido celebrarán un evento presencial en el que los asistentes podrán beneficiarse de las ventajas del programa Volkswagen Approved, como vehículos revisados y certificados, garantía oficial, entrega inmediata en numerosas unidades y asesoramiento personalizado.

La promoción estará disponible hasta el viernes 24 de julio.

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