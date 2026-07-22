Volkswagen Vera Import amplía su campaña de vehículos de ocasión hasta el viernes

Tras el éxito de la iniciativa, la firma ha decidido extender excepcionalmente la promoción para ofrecer en sus instalaciones de la provincia una nueva ocasión de acceder a las condiciones especiales de Volkswagen Approved.

Durante estas dos jornadas, los concesionarios de Vera, Huércal de Almería y El Ejido celebrarán un evento presencial en el que los asistentes podrán beneficiarse de las ventajas del programa Volkswagen Approved, como vehículos revisados y certificados, garantía oficial, entrega inmediata en numerosas unidades y asesoramiento personalizado.

La promoción estará disponible hasta el viernes 24 de julio.