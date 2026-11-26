El Hospital Vithas Almería ha renovado su equipamiento de diagnóstico por imagen con la incorporación de una nueva resonancia magnética de 1,5 teslas que incorpora inteligencia artificial. Se trata de un equipo de última generación que permite mejorar la calidad de las imágenes, agilizar las exploraciones y ofrecer mayor comodidad a los pacientes.

Una de sus principales características es su túnel de 70 centímetros de diámetro, más amplio que el de otros equipos convencionales, lo que ayuda a reducir la sensación de claustrofobia y facilita que las personas que sienten ansiedad ante este tipo de pruebas puedan afrontarlas con mayor tranquilidad.

La nueva resonancia también cuenta con sistemas inteligentes que automatizan distintas fases del proceso y permiten reducir los tiempos de obtención de imágenes. Además, gracias a su tecnología, puede realizar estudios de diferentes partes del cuerpo, como el cerebro, la columna vertebral, las articulaciones o el abdomen.

Otra de sus novedades es el sistema BlueSeal, que utiliza una cantidad mínima de helio, reduciendo así la dependencia de este recurso. Con esta incorporación, el centro hospitalario busca mejorar sus prestaciones diagnósticas y avanzar hacia una atención más cómoda y adaptada a las necesidades de los pacientes.