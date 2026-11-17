Vera dará la bienvenida a la Navidad este viernes, 20 de noviembre, con la presentación de una nueva edición de 'Navidades Mágicas de Vera 2026', una programación que llenará las calles y plazas del municipio de actividades familiares, espectáculos y propuestas culturales durante las próximas semanas.

La jornada arrancará a las cinco de la tarde en las calles San Cleofás y Alfredo Almunia, con hinchables, pintacaras y globoflexia para los más pequeños. A las siete, la Plaza Mayor acogerá el acto central, en el que personajes mágicos presentarán la programación navideña con música, animación y sorpresas.

La celebración continuará a las nueve de la noche en la Plaza de la Verja, con un concierto del grupo de versiones Los Lagartos, que pondrá el broche musical a esta primera cita.

El Ayuntamiento apuesta así por una Navidad pensada para disfrutar en familia y dinamizar la vida del municipio, invitando tanto a vecinos como a visitantes a recorrer sus calles, apoyar al comercio local y participar en las diferentes actividades previstas.