La UAL y Michelin premian el talento ingenieril y abren la puerta a la era digital

El pasado viernes, la Universidad de Almería y el Centro de Experiencias Michelin Almería celebraron un acto muy especial para reconocer el talento de su alumnado más brillante. En la ceremonia, correspondiente a los Premios Michelin ESI 2026, se puso en valor el esfuerzo académico de los estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería, en un evento celebrado en el propio campus universitario y encabezado por representantes institucionales de la universidad.

Este año, los premios han dado un paso importante, por primera vez, no solo han reconocido a estudiantes de Ingeniería Industrial, sino que también han incluido a los del Grado en Ingeniería Informática. Con esta ampliación, Michelin deja clara su intención de apostar cada vez más por perfiles vinculados al mundo digital, consciente del peso creciente de la tecnología en la industria.

En cuanto a los galardones, en Ingeniería Industrial el mejor expediente fue para Luis Poyatos Marzo, acompañado en el podio por Ramón Montes Checa y Francisco José Moreno Manzano. Por su parte, en la nueva categoría de Ingeniería Informática, el reconocimiento principal recayó en Víctor Fernández Díaz, seguido de Antonio de Toro Castro y Miguel Ángel Sánchez Olmedo.

Durante la entrega, el director del CEMA destacó que esta iniciativa busca acercar a los estudiantes al mundo profesional, subrayando que la compañía no solo necesita talento en áreas industriales tradicionales, sino también en el ámbito tecnológico, clave para el futuro del sector.

Como cierre del evento, los asistentes pudieron ver en acción uno de los proyectos más innovadores del centro: un vehículo autónomo desarrollado por el CEMA. Esta demostración sirvió para mostrar, de forma práctica, hacia dónde se dirige la movilidad y el papel que juega la investigación aplicada en ese camino.

Estos premios forman parte de una colaboración ya consolidada entre la universidad y Michelin, que lleva años ofreciendo oportunidades como prácticas, becas o proyectos conjuntos. Una relación que, más allá del reconocimiento académico, busca facilitar la transición de los estudiantes al mundo laboral y reforzar el vínculo entre formación y empresa.